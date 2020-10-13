До опитування у день виборів, яке анонсував президент Володимир Зеленський, можуть включити питання про легалізацію канабісу. Таке рішення прийняли нібито для того, щоб зацікавити молодь.

Хоча спочатку в опитування, мовляв, хотіли додати питання про окупований Крим і Донбас. Про це повідомляє ZN.UA, посилаючись на джерела в Офісі Президента.

До теми Додаткові 5 питань: Зеленський анонсував всенародне опитування під час виборів

Чому можуть запитати про легалізацію канабісу

За словами джерела, ідея опитування виникла давно. Попри те, що "Слуга народу" переважно втратила підтримку старшого та середнього покоління, партія популярна серед молоді. Тому в опитування вирішили включити питання для молодих українців. Можливо, це стосуватиметься легалізації канабісу.

До слова, співрозмовник видання додав, що опитування проводитимуть у формі екзитполу за приватні гроші. Щоправда, за чиї саме, поки невідомо. Загалом планують надрукувати 5 мільйонів анкет, де будуть запитання.

Зверніть увагу! Зеленський анонсував додаткове опитування у день виборів. Воно стосуватиметься 5 важливих питань, які президент озвучить згодом.

Водночас у Комітеті виборців України зауважили, що опитування у день виборів суперечить Виборчому кодексі. Проте в Офісі президента запевнили, що таке голосування не матиме юридичних наслідків.