Сотрудничаешь с Россией – не проголосуешь: кого в СБУ предлагают не допускать к выборам
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает не допускать к выборам граждан, сотрудничающих с Россией. Также в СБУ хотят исключить из избирательных списков тех, кто имеет гражданство других государств.
Такое заявление глава СБУ Иван Баканов сделал во время совещания в ситуационном центре при Совете нацбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
К теме Местные выборы могут стать самыми сложными за последнее время, - Данилов
Как СБУ будет противостоять вмешательству в местные выборы
Глава Службы безопасности отметил, что нужно законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, сотрудничающих с государством-агрессором Россией. Также говорится о лицах, имеющих гражданство других государств.
По словам Баканова, СБУ применит дополнительные меры для предотвращения любых попыток вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.
Местные выборы 2020: что надо знать
- Они запланированы на 25 октября 2020 года. В этот день украинцы будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
- Участие смогут принять не все населенные пункты, а лишь те, которые сформировали органы местного самоуправления.
- В "Слуге народа" говорят, что местные выборы 25 октября 2020 года могут не состояться лишь в том случае, если в Украине введут чрезвычайное положение.
Основные изменения во время голосования на местных выборах
- По мажоритарке можно избираться только в селах, поселках городского типа и городах с населением до 10 тысяч человек.
- Выборы в крупных населенных пунктах и советах высшего уровня будут проходить по пропорциональной системе.
- Списки будут открытыми. Возможности самовыдвигаться нет. Списки формируются исключительно политическими партиями.
- У избирателя есть возможность избрать именно того представителя политической силы, которого он хочет видеть в Раде.