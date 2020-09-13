Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает не допускать к выборам граждан, сотрудничающих с Россией. Также в СБУ хотят исключить из избирательных списков тех, кто имеет гражданство других государств.

Такое заявление глава СБУ Иван Баканов сделал во время совещания в ситуационном центре при Совете нацбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Глава Службы безопасности отметил, что нужно законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, сотрудничающих с государством-агрессором Россией. Также говорится о лицах, имеющих гражданство других государств.

По словам Баканова, СБУ применит дополнительные меры для предотвращения любых попыток вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

Местные выборы 2020: что надо знать

Они запланированы на 25 октября 2020 года. В этот день украинцы будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.

Участие смогут принять не все населенные пункты, а лишь те, которые сформировали органы местного самоуправления.

В "Слуге народа" говорят, что местные выборы 25 октября 2020 года могут не состояться лишь в том случае, если в Украине введут чрезвычайное положение.

Основные изменения во время голосования на местных выборах