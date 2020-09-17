Голова Служби безпеки України Іван Баканов пропонує не допускати до виборів громадян, які співпрацюють з Росією. Також в СБУ хочуть виключити з виборчих списків тих, хто має громадянство інших держав.

Таку заяву очільник СБУ Іван Баканов зробив під час наради в ситуаційному центрі при Раді Нацбезпеки. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

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Як СБУ протистоятиме втручанню у місцеві вибори

Глава Служби безпеки відзначив, що потрібно законодавчо врегулювати неможливість включення у виборчі списки осіб, які співпрацюють з державою-агресором Росією. Також мовиться про осіб, які мають громадянство інших держав.

За словами Баканова, СБУ застосує додаткові заходи для запобігання будь-яким спробам втручання в роботу автоматизованих систем ЦВК.

Місцеві вибори 2020: що треба знати

Вони заплановані на 25 жовтня 2020 року. У цей день українці обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.

Участь зможуть взяти не всі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування.

У "Слузі народу" кажуть, що місцеві вибори 25 жовтня 2020 року можуть не відбутися лише в тому випадку, якщо в Україні введуть надзвичайний стан.

Основні зміни під час голосування на місцевих виборах