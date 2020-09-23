О знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским, отношениях с мужем министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и сотрудничестве с Виталием Кличко – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказала лидер списка "Слуги народа" на выборах в Киеве Евгения Кулеба.

В тех проектах, где фракции будут видеть общий интерес именно для киевлян, будут договариваться. Об этом в программе "Что это было?" на 24 канале заявила Евгения Кулеба.

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По ее словам, совершенно очевидно, что будут вступать в коалицию. Ведь лично ее цель не ссориться и не обсуждать кто хороший, кто плохой, а показывать конкретные результаты.

Она рассказала, что все иначе, когда человек приходит из общественного сектора. Для того, чтобы получить деньги на реализацию проекта, нужно качественно описать свое предложение, с конкретными мейлстоуноми и КПИ. А также конкретными показателями, за которые потом нужно отчитываться.

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"Это уже моя психология, потому что я не смогу иначе. Я жена министра иностранных дел. Я построила общественную организацию. Я все свои амбиции удовлетворила. У меня нет амбиций получить должность. У меня есть большая амбиция реализовать проекты и идеи. И мы будем договариваться", – подытожила Евгения Кулеба.

Правящая партия "Слуга народа" представила своих кандидатов в депутаты Киевского городского совета. Список возглавила жена главы МИД Украины Евгения Кулеба.

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