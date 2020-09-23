Про знайомство із президентом України Володимиром Зеленським, стосунки з чоловіком міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та співпрацю з Віталієм Кличком – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповіла лідер списку "Слуги народу" на виборах в Києві Євгенія Кулеба.

У тих проєктах, де фракції бачитимуть спільний інтерес саме для киян, будуть домовлятися. Про це у програмі "Що це було?" на 24 каналі заявила Євгенія Кулеба.

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За її словами, абсолютно очевидно, що будуть вступати в коаліцію. Адже особисто її мета не сваритися та не обговорювати хто хороший, хто поганий, а показувати конкретні результати.

Вона розповіла, що все інакше, коли людина приходить з громадського сектору. Для того, щоб отримати гроші на реалізацію проєкту, потрібно якісно описати свою пропозицію, з конкретними мейлстоуном та КПІ. А також конкретними показниками, за які потім потрібно звітувати.

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"Це вже моя психологія, бо я не зможу інакше. Я дружина міністра закордонних справ. Я побудувала громадську організацію. Я всі свої амбіції задовольнила. У мене немає амбіцій отримати посаду. У мене є велика амбіція реалізувати проєкти та ідеї. І ми будемо домовлятися", – підсумувала Євгенія Кулеба.

Провладна партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради. Список очолила дружина очільника МЗС України Євгенія Кулеба.

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