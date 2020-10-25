Местные выборы в Украине проходят уже в это воскресенье, 25 октября. И политики в последние недели пытались разными способами перетянуть избирателей на свою сторону. Однако украинский режиссер и екс-пленный Кремля Олег Сенцов считает, что к власти идет пророссийская, старая и новая сволочь, как в последний бой.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

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Сенцов отметил, что не в состоянии был себе представить, что в Украине столько профессионалов и хозяйственников, которые смотрят на людей из всех углов – только бы они за них проголосовали.

Но, по его словам, конечно, среди кандидатов на выборы есть достойные люди и партии. "И хотя они в меньшинстве, я сам желаю им победы!", – добавил екс-пленный.

Кроме того, Сенцов рассказал, что в этот день он предоставил выходных всей съемочной группе. Да и сам он хочет немного восстановить информационные пробелы.

"К сожалению, в лучшую сторону ничего не изменилось. Люди, которые продолжают почему-то называть себя "правоохранителями", держат Антоненко в заложниках как залог их "эффективности". Вся эта история может закончится штурмом и не только здания суда", – добавил бывший пленник Кремля.

Также Сенцов напомнил о других преступлениях и новостях о правоохранителях и судьях. В частности, он упомянул и главного коррупционера налоговой службы Сергея Верланова и знаменитого судью Вовк "о приключениях которого слышали почти все в Украине, кроме президента".

Режиссер заверил, что именно этот судья позволяет Зеленскому проводить противозаконное опрос прямо на избирательных участках в день голосования.

К слову, местные выборы-2020 в Украине проходят во всех регионах, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и прифронтовых территорий, а также – Крыма.



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