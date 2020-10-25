Місцеві вибори в Україні проходять вже цієї неділі, 25 жовтня. І політики останніми тижнями намагалися різними способами перетягнути виборців на свою сторону. Проте український режисер та ексбранець Кремля Олег Сенцов вважає, що до влади йде проросійська, стара та нова сволота, як в останній бій.

Сенцов наголосив, що не в змозі був собі уявити, що в Україні стільки професіоналів та господарників, які дивляться на людей з усіх кутів – тільки б вони за них проголосували. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Але, за його словами, звичайно, серед кандидатів у вибори є достойні люди та партії. "І хоча вони у меншості, я сам бажаю їм перемоги!", – додав ексбранець.

Окрім того, Сенцов розповів, що цього дня він надав вихідних всій знімальній групі. Та й сам він хоче трохи відновити інформаційні прогалини.

"Нажаль, в кращу сторону нічого не змінилося. Люди, які продовжують чимось називати себе "правоохоронцями", тримають Антоненка у заручниках як заставу їх "ефективності". Вся ця історія може закінчиться штурмом і не тільки будівлі суду", – додав колишній бранець Кремля.

Також СЕнцов нагадав про інші злочини та новини про правоохоронців та суддів. Зокрема, він згадав і головного корупціонера податкової служби Сергія Верланова і славнозвісного суддю Вовк, "про пригоди якого чули майже усі в Україні, крім президента".

Режисер запевнив, що саме цей суддя дозволяє Зеленському проводити протизаконне опитування прямо на виборчих дільницях в день голосування.

До слова, місцеві вибори-2020 в Україні відбуваються у всіх регіонах, окрім окупованих районів Донецької і Луганської областей та прифронтових територій, а також – Криму.



Як обирають кандидатів в депутати та голів міських, сільських і селищних рад / 24 канал