Глава украинского Минздрава Максим Степанов рассказал, что людям, которые находятся на самоизоляции и хотят проголосовать во время выборов, необходимо подать на избирательный участок справку о состоянии здоровья. Дедлайн – 23 октября в 20:00.

Тогда избирательный участок будет принимать решение о внесении этих людей в список избирателей для голосования по месту пребывания. Об этом Степанов рассказал 17 октября во время брифинга, сообщает 24 канал.

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У нас большое количество людей находятся на самоизоляции, находятся дома или имеют легкое течение болезни, поэтому обязательно сделайте эти вещи, чтобы проголосовать,

– призвал Степанов.

Какие документы необходимо иметь самоизолированным избирателям

Чтобы иметь возможность проголосовать на выборах, людям необходимо взять у врача выписку из медицинской карточки амбулаторного больного или выписку из реестра медицинских записей. Далее документ нужно прислать или передать в свою участковую избирательную комиссию.

Глава Минздрава также отметил, что уже в ближайшее время представит украинцам план поведения на избирательных участках. Чтобы избежать заражения коронавирусом, необходимо будет придерживаться определенных правил.

Как будут голосовать люди с СOVID-19

Люди, зараженные коронавирусом, смогут проголосовать в больнице. В день выборов к ним приедут специальные мобильные бригады.

Избиратели, которые находятся на самоизоляции, будут голосовать дома.

Украинцы с симптомами гриппа или простуды будут голосовать на избирательных участках в отдельных кабинках.



Календарь местных выборов 2020 / Инфографика 24 канала