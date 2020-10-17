Глава українського МОЗ Максим Степанов розповів, що людям на самоізоляції, які хочуть проголосувати під час виборів, необхідно подати на виборчу дільницю довідку про стан здоров'я. Дедлайн – 23 жовтня о 20:00.

Тоді виборча дільниця прийматиме рішення щодо внесення цих людей до списку виборців для голосування за місцем перебування. Про це Степанов розповів 17 жовтня під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

Зауважте Місцева влада повинна забезпечити виборчі дільниці засобами захисту: доручення Шмигаля

У нас велика кількість людей перебувають на самоізоляції, перебувають вдома або мають легкий перебіг хвороби, тому обов'язково зробіть ці речі, щоб проголосувати,

– закликав Степанов.

Які документи необхідно мати самоізольованим виборцям

Щоб мати змогу проголосувати на виборах, людям необхідно взяти у лікаря виписку з медичної картки амбулаторного хворого або витяг з реєстру медичних записів. Далі документ потрібно надіслати або передати до своєї дільничної виборчої комісії.

Очільник МОЗ також наголосив, що вже найближчим часом представить українцям план поведінки на виборчих дільницях. Щоб уникнути зараження коронавірусом, необхідно буде дотримуватися певних правил.

Як голосуватимуть люди з СOVID-19

Люди, заражені коронавірусом, зможуть проголосувати у лікарні. У день виборів до них приїдуть спеціальні мобільні бригади.

Виборці, які перебувають на самоізоляції, голосуватимуть вдома.

Українці з симптомами грипу або застуди голосуватимуть на виборчих дільницях в окремих кабінках.



Календар місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу