Студенты КНУ указали "слугам народа", что те нарушили закон своим мероприятием: обращение
Политическая партия "Слуга народа" 20 сентября представила своих кандидатов в Киевсовет. Официальное мероприятие состоялось в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Такие действия осудил студпарламент университета и напомнил: ни партии, ни кандидаты не могут проводить свою деятельность в учебных заведениях.
Студенческий парламент КНУ осуждает проведение любой политической агитации на территории учебных заведений, отмечает он на своей странице в фейсбуке.
К слову "Слуги народа" представили своих кандидатов в Киевсовет: список
Студпарламент выразил свою обеспокоенность привлечением университета к участию в акции политической партии. Там напомнили, что такие действия "Слуги народа" являются нарушением закона об образовании, который запрещает партиям и кандидатам проводить свою деятельность на территории учебных заведений.
В то же время это мероприятие противоречит письму Министерства образования и науки Украины о недопущении политической агитации в учебных заведениях с 14 сентября 2020 года (менее недели назад).
Мы видим в публичном мероприятии, проводимом политической партией "Слуга народа" на территории университета, нарушения норм действующего законодательства Украины, и подчеркиваем недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации университета,
– отметили в студпарламенте КНУ.
Там сразу разъяснили политикам, не важно – мероприятие проводилось в стенах университета или на его дворе, а также, объявлялся он политическим или это было заметно только по символике партии.
Обращение студпарламента КНУ касаемо мероприятия "Слуги народа" в университете
Коротко о мероприятии "Слуги народа":
- Киевский центр политической партии "Слуга народа" 20 сентября провел собрание на территории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Там объявляли имена кандидатов в Киевсовет, а также кандидата на пост мэра Киева.
- Участие в мероприятии приняли и представители руководства партии, в частности ее председатель Александр Корниенко. Пришел и Президент Украины Владимир Зеленский.