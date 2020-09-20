Политическая партия "Слуга народа" 20 сентября представила своих кандидатов в Киевсовет. Официальное мероприятие состоялось в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Такие действия осудил студпарламент университета и напомнил: ни партии, ни кандидаты не могут проводить свою деятельность в учебных заведениях.

Студенческий парламент КНУ осуждает проведение любой политической агитации на территории учебных заведений, отмечает он на своей странице в фейсбуке.

К слову "Слуги народа" представили своих кандидатов в Киевсовет: список

Студпарламент выразил свою обеспокоенность привлечением университета к участию в акции политической партии. Там напомнили, что такие действия "Слуги народа" являются нарушением закона об образовании, который запрещает партиям и кандидатам проводить свою деятельность на территории учебных заведений.

В то же время это мероприятие противоречит письму Министерства образования и науки Украины о недопущении политической агитации в учебных заведениях с 14 сентября 2020 года (менее недели назад).

Мы видим в публичном мероприятии, проводимом политической партией "Слуга народа" на территории университета, нарушения норм действующего законодательства Украины, и подчеркиваем недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации университета,

– отметили в студпарламенте КНУ.

Там сразу разъяснили политикам, не важно – мероприятие проводилось в стенах университета или на его дворе, а также, объявлялся он политическим или это было заметно только по символике партии.

Обращение студпарламента КНУ касаемо мероприятия "Слуги народа" в университете

Коротко о мероприятии "Слуги народа":