Політична партія "Слуга народу" 20 вересня представила своїх кандидатів у Київраду. Офіційний захід відбувся в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Такі дії засудив студпарламент університету й нагадав: ні партії, ні кандидати не можуть проводити свою діяльність в закладах освіти.

Студентський парламент КНУ засуджує проведення будь-якої політичної агітації на території навчальних закладів, зазначає він на своїй сторінці у фейсбуці.

До слова "Слуги народу" представили своїх кандидатів у Київраду: список

Студпарламент висловив своє занепокоєння залученням університету до участі в акції політичної партії. Там нагадали, що такі дії "Слуги народу" є порушенням закону про освіту, який забороняє партіям і кандидатам проводити свою діяльність на території навчальних закладів.

Водночас цей захід суперечить листу Міністерства освіти й науки України про недопущення політичної агітації в закладах освіти від 14 вересня 2020 року (менш як тиждень тому).

Ми вбачаємо в публічному заході, що проводиться політичною партією "Слуга народу" на території університету, порушення норм чинного законодавства України, і наголошуємо на недопустимості таких заходів також і з міркувань шкоди для репутації університету,

– наголосили в студпарламенті КНУ.

Там одразу роз'яснили політикам, що не важливо – захід проводився в стінах університету, чи на його подвір'ї, а також, чи оголошувався він політичним, чи це було помітно лише з символіки партії.



Звернення студпарламенту КНУ щодо заходу "Слуги народу" в університеті

Коротко про захід "Слуги народу":