На місцевих виборах 2020 в Україні зафіксували незвичний випадок – члени однієї сім'ї є кандидатами в депутати від трьох різних політичних партій. Батько з синами змагатимуться за голоси виборців до Сумської міської ради.

Магомед Галаєв кандидат у депутати від партії "Батьківщина", його сини Расул та Рустам – від "Європейської Солідарності" і "Слуги народу" відповідно. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія.

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Що відомо про незвичну сім'ю

Глава сім'ї Магомед-Шаріп Джамалович Галаєв був депутатом Сумської міськради 4 і 5 скликань, згодом пробував свої сили на виборах до ради 7 скликання. За інформацією ЗМІ, у 2002 році він пройшов до органу місцевого самоврядування від "Партії мусульман України". У 2006 році – від "Народного блоку Литвина", а в 2015 балотувався від "Батьківщини".

Його старший син Рустам є директором Сумського виробничого комбінату. Раніше політикою він не займався.

Інший син Магомеда – Расул обіймає посаду директора Центрального ринку у Сумах. У 2015 році його обрали депутатом Сумської міської ради від "Блоку Петра Порошенка".



Батько та сини Галаєві, які балотуються на виборах від різних політичних партій / Скриншот 24 каналу

Головне про місцеві вибори 2020 / Інфографіка 24 каналу