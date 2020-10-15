По данным Комитета избирателей Украины в 24 городах на должности мэров баллотируются кандидаты-клоны, то есть, лица с одинаковыми фамилиями. Иногда, кроме фамилии, одинаковы также имена кандидатов.

Как сказал председатель КИУ Алексей Кошель, в некоторых городах за должность городского головы будут соревноваться не два, а три кандидата-клоны. Об этом он сказал во время пресс-конференции КИУ.

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Кандидатов-клонов зарегистрировали в таких городах:

Ужгород, Рахов,

Нежин,

Верхнеднепровск,

Энергодар,

Борисполь, Тетиев,

Кременная, Сватово, Старобельск,

Глиняны,

Вознесенск,

Арциз, Болград, Татарбунары,

Решетиловка,

Костополь,

Берислав, Каховка, Алешки, Херсон,

Умань,

Вашковцы.

В Комитете избирателей отметили, что в городе Ужгород Закарпатской области целых три кандидата с фамилией Андреев будут бороться за кресло городского головы. В городе Рахов Закарпатской области баллотируются три кандидата с фамилией Медведь, а в Решетиловке на Полтавщине баллотируются два кандидата с фамилией Колесниченко.

Рекордное количество кандидатов-клонов зарегистрировано в городе Кременная Луганской области – 3 пары клонов (по два человека с фамилиями Похилая, Прокопенко и Чехута),

– заявили в КИУ.

Что делать избирателям

Как известно, кандидаты-клоны появляются случайно крайне редко. Обычно их используют, чтобы забрать часть голосов у сильного кандидата. Поэтому, специалисты рекомендуют внимательно читать избирательный бюллетень. А ставить "галочку" нужно не после того, как увидели фамилию выбранного кандидата, а тогда, когда проверили его инициалы и партию.

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