В Комитете избирателей пожаловались на массовое нашествие кандидатов-клонов
По данным Комитета избирателей Украины в 24 городах на должности мэров баллотируются кандидаты-клоны, то есть, лица с одинаковыми фамилиями. Иногда, кроме фамилии, одинаковы также имена кандидатов.
Как сказал председатель КИУ Алексей Кошель, в некоторых городах за должность городского головы будут соревноваться не два, а три кандидата-клоны. Об этом он сказал во время пресс-конференции КИУ.
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Кандидатов-клонов зарегистрировали в таких городах:
- Ужгород, Рахов,
- Нежин,
- Верхнеднепровск,
- Энергодар,
- Борисполь, Тетиев,
- Кременная, Сватово, Старобельск,
- Глиняны,
- Вознесенск,
- Арциз, Болград, Татарбунары,
- Решетиловка,
- Костополь,
- Берислав, Каховка, Алешки, Херсон,
- Умань,
- Вашковцы.
В Комитете избирателей отметили, что в городе Ужгород Закарпатской области целых три кандидата с фамилией Андреев будут бороться за кресло городского головы. В городе Рахов Закарпатской области баллотируются три кандидата с фамилией Медведь, а в Решетиловке на Полтавщине баллотируются два кандидата с фамилией Колесниченко.
Рекордное количество кандидатов-клонов зарегистрировано в городе Кременная Луганской области – 3 пары клонов (по два человека с фамилиями Похилая, Прокопенко и Чехута),
– заявили в КИУ.
Что делать избирателям
Как известно, кандидаты-клоны появляются случайно крайне редко. Обычно их используют, чтобы забрать часть голосов у сильного кандидата. Поэтому, специалисты рекомендуют внимательно читать избирательный бюллетень. А ставить "галочку" нужно не после того, как увидели фамилию выбранного кандидата, а тогда, когда проверили его инициалы и партию.