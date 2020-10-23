Всеукраинское объединение "Свобода" – это результат слияния ряда националистических организаций. На местных выборах 2020 партия отстаивает не только идеологические вопросы, но и обещает заняться ремонтом улиц, общественным транспортом и медицинскими учреждениями.

Что известно сегодня о ВО "Свобода", какая программа партии и ее рейтинги – читайте в материале сайта 24.

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История создания

Партия родилась в 1991 году. Тогда на учредительном съезде во Львове было провозглашено создание Социал-национальной партии Украины, которая противопоставила себя тогдашнему украинскому политикуму. Регистрация политической силы состоялась в 1995 году. СНПУ запомнилась активным участием в акциях "Украина без Кучмы" и поддержкой Виктора Ющенко.

В 2004 году на IX Съезде партии "СНПУ" приняли ее новое название – "Всеукраинское объединение "Свобода", а лидером партии избрали народного депутата Украины Олега Тягнибока.

Впервые участие в парламентских и местных выборах партия взяла в 2006 году. Кампания прошла под лозунгом "Мы – в СВОей, БОгом ДАнной стране". Партия не преодолела проходной барьер в Верховную Раду, однако получила мандаты депутатов разных уровней – многие представители ВО "Свобода" стали главами городов и сел.

На местных выборах 2010 года "Свобода" получила по Украине 4,97% и сформировала фракции в восьми областных советах.

Во время Революции Достоинства свободовцы участвовали в акциях протеста во многих регионах Украины. После побега Виктора Януковича власть перешла в коалиционное правительство, представительство в котором получили и нардепы "Свободы".

На очередных выборах партия получила крупнейшие фракции во Львовском и Ивано-Франковском областных и Львовском, Тернопольском и Ивано-Франковском городских советах. На сегодня организация объединяет почти 20 тысяч членов, а партийные организации действуют на всей территории Украины.

Идеология и направление деятельности партии

Приоритетным направлением ВО "Свобода" считает "развитие экономической и военной мощи Украины, восстановление исторической и социальной справедливости, защиту культурной идентичности украинцев, уничтожение паразитарной олигархической системы".

Основная идея свободовцев – развитие сильного Украинского государства на принципах социальной и национальной справедливости, а также обеспечение Украине достойного места среди ведущих стран мира.

Как указано на сайте партии, власть не является самоцелью ВО "Свобода", а лишь средство для реализации национальной идеи.

Лидеры партии

Руководителем и главой партии является нардеп Украины II, IV и VII созывов Олег Тягнибок.



Олег Тягнибок выступает на съезде ВО "Свобода" / Фото пресс-службы партии

Среди заместителей главы партии в разное время были такие известные деятели и политики как Богдан Бенюк, Анатолий Витив, Леонтий Мартынюк, Алексей Кайда, Андрей Ильенко и Александр Сыч.

Рейтинг партии

По опросам группы "Рейтинг", на территории всей страны "Свобода" заручилась поддержкой около 3% избирателей.

Традиционно высокую поддержку партии обеспечивают западные регионы, например, во Львове – 5,7% тех, кто уже определился с выбором, готовы проголосовать за "Свободу". В Киеве всеукраинское объединение поддерживают 2,6% опрошенных.

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Программа

Обновленной политической программы на 2020 год от "Свободы" нет. (Программу подал только Андрей Ильенко, который выдвигается на пост мэра Киева.)

Среди документов, которые могут намекнуть на дальнейший план действий партии, есть только областные предвыборные программы "Свободы". В основном, обещания партии касаются полномочий органов местного самоуправления. Например, продолжение ремонтов улиц, утепление фасадов, установка системы видеомониторинга городов и обеспечение удобного общественного транспорта.

Также среди планов на регионы – ремонт лечебных учреждений, противоэпидемическая профилактика и поддержка производителей экологически чистых продуктов. Партия обещает строить новые школы и садики, модернизацию образования, а также внедрение новых информационных технологий и интерактивных классов. Внимание уделено инклюзивности и оборудованию учреждений для обслуживания людей с инвалидностью. Для бизнеса партия предусматривает льготы, которые создают новые рабочие места для предпринимателей.