Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – це результат злиття низки націоналістичних громадських організацій. На місцевих виборах 2020 партія відстоює не лише ідеологічні питання, а й обіцяє зайнятися ремонтом вулиць, громадським транспортом і медичними закладами.

Що відомо сьогодні про ВО "Свобода", яка програма партії та її рейтинги – читайте у матеріалі сайту 24.

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Історія створення

Партія народилася 1991 року. Тоді на установчому З’їзді у Львові було проголошено створення Соціал-національної партії України, яка протиставила себе тогочасному українському політикуму. Реєстрація політичної сили відбулася 1995 року. СНПУ запам’яталася активною участю в акціях "Україна без Кучми" та підтримкою Віктора Ющенка.

У 2004 році на IX З’їзді партії "СНПУ” ухвалили її нову назву – "Всеукраїнське об’єднання "Свобода", а лідером партії обрали народного депутата України Олега Тягнибока.

Вперше участь у парламентських та місцевих виборах партія взяла у 2006 році. Кампанії пройшла під гаслом "Ми – у СВОїй, БОгом ДАній країні". Партія не подолала прохідний бар’єр до Верховної Ради, проте отримала мандати депутатів різних рівнів – багато представників ВО "Свобода" стали головами міст та сіл.

На місцевих виборах 2010 року "Свобода" отримала по Україні 4,97% і сформувала фракції у восьми обласних радах.

Під час Революції Гідності свободівці брали участь в акціях протесту в багатьох регіонах України. Після втечі Віктора Януковича влада перейшла до коаліційного уряду, представництво в якому отримали й нардепи "Свободи".

На чергових виборах партія отримала найбільші фракції у Львівській та Івано-Франківській обласних і Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській міських радах. На сьогодні організація об’єднує майже 20 тисяч членів, а партійні організації діють на всій території України.

Ідеологія та напрямок діяльності партії

Пріоритетним напрямком ВО "Свобода" вважає "розбудову економічної та військової потуги України, відновлення історичної та соціальної справедливості, захист культурної ідентичності українців, знищення паразитарної олігархічної системи".

Основна ідея свободівців – розбудова сильної Української держави на засадах соціальної та національної справедливості, а також забезпечення Україні гідного місця серед провідних країн світу.

Як зазначено на сайті партії, влада не є самоціллю ВО "Свобода", а лише засіб для реалізації національної ідеї.

Лідери партії

Керівником та головою партії є нардеп України ІІ, IV і VII скликань Олег Тягнибок.



Олег Тягнибок виступає на з'їзді ВО "Свобода" / Фото пресслужби партії

Серед заступників голови партії в різний час були такі відомі діячі та політики як Богдан Бенюк, Анатолій Вітів, Леонтій Мартинюк, Олексій Кайда, Андрій Іллєнко та Олександр Сич.

Рейтинг партії

За опитуваннями групи "Рейтинг", на території всієї країни "Свобода" заручилася підтримкою близько 3% виборців.

Традиційно найвищу підтримку партії забезпечують західні регіони, наприклад, у Львові – 5,7% тих, хто вже визначився з вибором, готові проголосувати за "Свободу". У Києві всеукраїнське об’єднання підтримують 2,6% опитаних.

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Програма

Оновленої політичної програми на 2020 рік від "Свободи" немає. (Програму подав лише Андрій Іллєнко, який висувається на посаду мера Києва.)

Серед документів, які можуть натякнути на подальший план дій партії, є лише обласні передвиборчі програми "Свободи". Здебільшого, обіцянки партії стосуються повноважень органів місцевого самоврядування. Наприклад, продовження ремонтів вулиць, утеплення фасадів, встановлення системи відеомоніторингу міст та забезпечення зручного громадського транспорту.

Також серед планів на регіони – ремонт лікувальних закладів, протиепідемічна профілактика та підтримка виробників екологічно чистих продуктів. Партія обіцяє будувати нові школи та садочки, модернізацію освіти, а також впровадження нових інформаційних технологій і інтерактивних класів. Увага приділена інклюзивності та обладнанню закладів для обслуговування людей з інвалідністю. Для бізнесу партія передбачає пільги, які створюють нові робочі місця для підприємців.