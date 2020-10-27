Свободные и конкурентные: европейская организация прокомментировала выборы в Украине
По предварительным оценкам, местные выборы в Украине были свободными и конкурентными. И это несмотря на пандемию коронавируса и сложную ситуацию в стране.
Такое заявление относительно местных выборов, которые прошли 25 октября, сделал глава Международной миссии по наблюдению за выборами в Украине Златко Вуйович. Он прокомментировал их на пресконференции, пишет на сайте ENEMO.
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Также он подчеркнул, что выборы контролировали 48 долгосрочных наблюдателей. Они прошли удачно, но на процесс влияли следующие факторы:
- проблемы, связанные с COVID-19;
- сложность новой избирательной системы;
- предвзятое освещение в СМИ;
- обвинения в покупке голосов;
- злоупотреблении административным ресурсом.
Сейчас мы можем сказать, что в целом местные выборы 2020 года были свободными. Был высокий уровень конкуренции, а также они были хорошо администрированы,
- отметил Вуйович.
Организация выборов
Он также отметил эти выборы были организованы после того, как состоялась реформа избирательной системы в Украине. Но в целом нормативно-правовая база обеспечивает надлежащие основания для их проведения в соответствии с международными стандартами.
Но европейская миссия считает, что больший упор следовало сделать на обучении и воспитании избирателей. Он также отметил, что ЦИК действовал профессионально и в основном прозрачно. Также в ENEMO положительно отозвались о профессиональной работе территориальных избирательных комиссий на местных выборах в Украине.
Итоги дня выборов 25 октября / инфографика 24 канала
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