По предварительным оценкам, местные выборы в Украине были свободными и конкурентными. И это несмотря на пандемию коронавируса и сложную ситуацию в стране.

Такое заявление относительно местных выборов, которые прошли 25 октября, сделал глава Международной миссии по наблюдению за выборами в Украине Златко Вуйович. Он прокомментировал их на пресконференции, пишет на сайте ENEMO.

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Также он подчеркнул, что выборы контролировали 48 долгосрочных наблюдателей. Они прошли удачно, но на процесс влияли следующие факторы:

проблемы, связанные с COVID-19;

сложность новой избирательной системы;

предвзятое освещение в СМИ;

обвинения в покупке голосов;

злоупотреблении административным ресурсом.

Сейчас мы можем сказать, что в целом местные выборы 2020 года были свободными. Был высокий уровень конкуренции, а также они были хорошо администрированы,

- отметил Вуйович.

Организация выборов

Он также отметил эти выборы были организованы после того, как состоялась реформа избирательной системы в Украине. Но в целом нормативно-правовая база обеспечивает надлежащие основания для их проведения в соответствии с международными стандартами.

Но европейская миссия считает, что больший упор следовало сделать на обучении и воспитании избирателей. Он также отметил, что ЦИК действовал профессионально и в основном прозрачно. Также в ENEMO положительно отозвались о профессиональной работе территориальных избирательных комиссий на местных выборах в Украине.



Итоги дня выборов 25 октября / инфографика 24 канала

Справка. В целом Центральная избирательная комиссия аккредитовала 271 официального наблюдателя от международных организаций, среди них 62 – от Европейской сети организаций по мониторингу выборов (ENEMO), и 41 наблюдателя от 6-ти стран.

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