За попередніми оцінками, місцеві вибори в Україні були вільними та конкурентними. І це попри пандемію коронавірусу та складну ситуацію в країні.

Таку заяву щодо місцевих виборів, які пройшли 25 жовтня, зробив голова Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні Златко Вуйовіч. Він прокоментував їх на пресконференції, пише на сайті ENEMO.

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Також він наголосив, що вибори контролювали 48 довготермінових спостерігачів. Вони пройшли вдало, але на процес впливали такі чинники:

проблеми, пов'язані з COVID-19;

складність нової виборчої системи;

упереджене висвітлення у ЗМІ;

звинувачення у купівлі голосів;

зловживанні адміністративним ресурсом.

Зараз ми можемо сказати, що загалом місцеві вибори 2020 року були вільними. Був високий рівень конкуренції, а також вони були добре адміністровані,

– зазначив Вуйовіч.

Організація виборів

Він також наголосив ці вибори були організовані після того, як відбулася реформа виборчої системи в Україні. Але загалом нормативно-правова база забезпечує належні підстави для їхнього проведення відповідно до міжнародних стандартів.

Але європейська місія вважає, що більший наголос слід було зробити на навчанні та вихованні виборців. Він також зауважив, що ЦВК діяла професійно і в основному прозоро. Також ENEMO також позитивно відгукнулись про професійну роботу територіальних виборчих комісій на місцевих виборах в Україні.



Підсумки дня виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу