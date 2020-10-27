В Украине завершается процесс подсчета голосов по местным выборам, которые состоялись 25 октября. Подавляющее большинство участковых избирательных комиссий уже составило протоколы и передало всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Последние данные по подсчету голосов на местных выборах 2020

Об этом сообщил Секретариат Центральной избирательной комиссии. По их информации, завершили подсчет голосов почти 26,7 тысячи УИК – это более 91% от общего количества.

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Процесс полностью завершен в 6 областях:

Волынской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Сумской,

Хмельницкой,

Черновицкой.

Кроме того, уже начался процесс передачи протоколов об итогах голосования. Правда, говорится о выборах депутатов районных и областных советов. Итак, ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) передали соответствующие документы в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

В 15 областях Украины районные ТИК уже приняли 60 соответствующих протоколов. Говорится о таких областях:

Волынская,

Днепропетровская,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Николаевская,

Одесская,

Ровненская,

Тернопольская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черниговская.

В то же время в 9 регионах протоколы получили областные ТИК. Говорится о:

Волыне,

Днепропетровщине,

Запорожье,

Киевщине,

Кировогращине,

Полтавщине,

Ровненщине,

Тернопольщине,

Черкасщине.

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Процесс передачи протоколов: что следует знать

Сельские, поселковые и городские ТИК составляют протоколы о результатах выборов депутатов сельского, поселкового и городского советов, а также соответствующих глав.

Кроме того, указанные ТИК составляют протоколы об итогах выборов депутатов районного и областного советов.

Избирательную документацию все они передают в соответствующие районные и областные ТИК.

Последние на основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.



Итоги дня выборов 25 октября / Инфографика 24 канала

