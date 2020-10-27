В Украине завершают считать голоса на местных выборах: где уже передали протоколы
В Украине завершается процесс подсчета голосов по местным выборам, которые состоялись 25 октября. Подавляющее большинство участковых избирательных комиссий уже составило протоколы и передало всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.
Последние данные по подсчету голосов на местных выборах 2020
Об этом сообщил Секретариат Центральной избирательной комиссии. По их информации, завершили подсчет голосов почти 26,7 тысячи УИК – это более 91% от общего количества.
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Процесс полностью завершен в 6 областях:
- Волынской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Сумской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой.
Кроме того, уже начался процесс передачи протоколов об итогах голосования. Правда, говорится о выборах депутатов районных и областных советов. Итак, ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) передали соответствующие документы в районные и областные территориальные избирательные комиссии.
В 15 областях Украины районные ТИК уже приняли 60 соответствующих протоколов. Говорится о таких областях:
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровненская,
- Тернопольская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черниговская.
В то же время в 9 регионах протоколы получили областные ТИК. Говорится о:
- Волыне,
- Днепропетровщине,
- Запорожье,
- Киевщине,
- Кировогращине,
- Полтавщине,
- Ровненщине,
- Тернопольщине,
- Черкасщине.
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Процесс передачи протоколов: что следует знать
- Сельские, поселковые и городские ТИК составляют протоколы о результатах выборов депутатов сельского, поселкового и городского советов, а также соответствующих глав.
- Кроме того, указанные ТИК составляют протоколы об итогах выборов депутатов районного и областного советов.
- Избирательную документацию все они передают в соответствующие районные и областные ТИК.
- Последние на основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.