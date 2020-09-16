Тарас Клёфа, заслуженный врач Украины и участник АТО, баллотируется в мэры Львова от пропрезидентской партии "Слуга народа".

На своей странице в фейсбуке Тарас Клёфа пишет, что у него большой опыт и он хорошо знает изнутри медицинскую и военную сферу и осознает, что и как нужно менять. Сайт 24 канала знакомит с биографией кандидата.

Я осознаю, что единственной возможностью воплотить реальные изменения к лучшему в нашем городе – это взять личную ответственность за изменения. У меня есть четкое видение и целостная стратегия реформ. Я баллотируюсь на должность городского головы Львова, чтобы каждый житель нашего города почувствовал достоинство, благосостояние и безопасность,

– пишет Клёфа.

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Биография

Клёфа Тарас Григорьевич родился 8 апреля 1974 года во Львове. По образованию Клёефа врач, в 1997 году окончил ЛНМУ им. Даниила Галицкого по специальности "Лечебное дело". А уже в 2000 году окончил украинскую военно-медицинскую академию в Киеве по специальности "Хирургия".

По медицинской специальности Тарас Клёфа – врач-уролог. Известно, что он кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы и имеет более 20 лет медицинской практики. Клёфа является заслуженным врачом Украины и награжден орденом Даниила Галицкого за личное мужество, героизм и верность военной присяге.

В 2004 году, во время Иракской войны участвовал в миротворческих операциях под эгидой ООН. Там он был старшим ординатором хирургического отделения в 6 ОМБР (отдельной механизированной бригаде).

Также Тарас Клёфа был в АТО с 2014 по 2016 годы, где в целом провел около 400 дней. На Донбассе он был ведущим 66-го военного мобильного госпиталя, эвакуировал и транспортировал раненых. Тогда у него был позывной "Док".

Кстати, это не первый его поход в политику. Так, еще в 2015 году Тарас Клёфа избран депутатом Львовского горсовета от "Самопомочи". В 2019 году он также баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу №118, но нардепом так и не стал. В мае 2020 года Клёфа заявил о выходе из фракции "Самопомич" из-за разногласий в позициях.

Кандидат в мэры женат, у него двое детей — сын Назар и дочь Кристина.



На работе / Фото официальная страница на Фейсбуке Тараса Клёфы

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Декларация

В декларации за 2019 год Клёфа задекларировал квартиру во Львове площадью 67,1 квадратных метров, которую приобрел в 2009 году. Имеет в собственности гараж площадью 27,3 квадратных метра и земельный участок в Мостиском районе Львовской области площадью 2 гектара. Автомобили у Клефы отсутствуют.

Что касается доходов, то за 2019 год Клефа получил 338 тысяч гривен зарплаты в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона. Его жена Ольга заработала 64 тысячи гривен.

Тарас Клёфа получил 100 тысяч гривен выплат социального фонда и задекларировал доход в 179 тысяч гривен от отчуждения движимого имущества.

Наличными у Клёфы 650 тысяч гривен, а на банковских счетах у него чуть больше 64 тысяч гривен.

Программа на выборах

В своей предвыборной кампании Тарас Клёфа делает акцент именно на медицине и здоровье. Кандидат в мэры планирует развивать гуманитарную сферу, защищать интересы ветеранов и членов семей участников боевых действий.