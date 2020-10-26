25 октября в селе Нижборок пьяный мужчина, который зашел на закрытый избирательный участок, спровоцировал конфликт с полицейским.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Также на тему Наблюдатели признали украинские выборы безопасными, – МВД

По предварительным данным, пьяный мужчина зашел на участок после его закрытия, правоохранитель попросил его уйти. Нарушитель вел себя неадекватно, по телефону позвал сына с товарищем. Тогда родственник нарушителя напал на правоохранителя.

После этого правонарушители скрылись, а полицейскому оказали медицинскую помощь.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и спецназовцы. Они разыскали нападавших и доставили их в отделение полиции, 33-летнего нападавшего задержали.

– отметили в ведомстве.

Правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления – умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и избрании меры пресечения.

Нарушения во время выборов

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко местные выборы прошли без значительных нарушений и международные наблюдатели признали их безопасными.

Во время голосования правоохранители начали 159 уголовных производств за нарушения во время выборов. По всей Украине поступили более 5 тысяч сообщений о нарушениях.