25 жовтня в селі Нижбірок п'яний чоловік, який зайшов на закриту виборчу дільницю і спровокував конфлікт з поліцейським.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

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За попередніми даними, п'яний чоловік зайшов на дільницю після її закриття, правоохоронець попросив його піти. Порушник поводився неадекватно, телефоном покликав сина з товаришем. Тоді родич порушника напав на правоохоронця.

Після цього правопорушника втекли, а поліцейському надали медичну допомогу.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та спецпризначенці. Вони розшукали нападників та доправили їх до відділення поліції, 33-річного нападника затримали.

– зазначили у відомстві.

Правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри у скоєнні злочину – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків та обрання запобіжного заходу.

Порушення під час виборів

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка місцеві вибори пройшли без значних порушень та міжнародні спостерігачі визнали їх безпечними.

Під час голосування правоохоронці розпочали 159 кримінальних проваджень за порушення під час виборів. По всій Україні надійшло понад 5 тисяч повідомлень про порушення.