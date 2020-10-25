Тренер вратарей футбольного клуба "Рух" Юрий Шевчук может быть причастен к фальсификациям на местных выборах в Украине, которые состоялись 25 октября 2020 года.

О причастности Юрия Шевчука к махинациям на местных выборах заявили в партии "Голос".

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На голосовании в городке Винники, который является пригородом Львова, в списках избирателей присутствовали лица, не проживающие в этом округе. Они были "приписаны" в чужие квартиры. По данным ZAXID.NET, такие случаи во время голосования в Винниках были нередкими.

Одним из "дописанных" в список избирателей в чужую квартиру оказался Шевчук Юрий Степанович. Это бывший футболист, а теперь тренер вратарей команды "Рух". Этот клуб в свое время выступал в Винниках. Но в 2019 году стал львовским клубом, и теперь выступает в УПЛ.

Сам клуб принадлежит бизнесмену Григорию Козловскому. Он действующий депутат Львовского городского совета от "Блока Петра Порошенко". Однако на этот раз на выборах он баллотировался во Львовский областной совет от "Европейской солидарности".

При этом проголосовать на этих выборах у Юрия Шевчука было мало возможностей. "Рух "в воскресенье, 25 октября, сыграл в Запорожье матч против"Зари". Команда потерпела разгромное поражение, а Юрий Шевчук присутствовал на этом матче.