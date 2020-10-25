Тренер воротарів футбольного клубу "Рух" Юрій Шевчук може бути причетний до фальсифікацій на місцевих виборах в Україні, які відбулися 25 жовтня 2020 року.

Про причетність Юрія Шевчука до махінацій на місцевих виборах заявили у партії "Голос".

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На голосуванні у містечку Винники, що є передмістям Львова, у списках виборців були присутні особи, що не проживають в цьому окрузі. Вони були "приписані" до чужих квартир. За даними ZAXID.NET, такі випадки під час голосування у Винниках були непоодинокі.

Одним із "дописаних" до списку виборців до чужої квартири виявився Шевчук Юрій Степанович. Це колишній футболіст, а тепер тренер воротарів команди "Рух". Цей клуб свого часу виступав у Винниках. Але у 2019 році став львівським клубом, і тепер виступає в УПЛ.

Сам клуб належить бізнесмену Григорію Козловському. Він чинний депутат Львівської міської ради від "Блоку Петра Порошенка". Однак цього разу на виборах він балотувався до Львівської обласної ради від "Європейської Солідарності".

При цьому проголосувати на цих виборах у Юрія Шевчука було мало можливостей. "Рух" в неділю, 25 жовтня, зіграв в Запоріжжі матч проти "Зорі". Команда зазнала розгромної поразки, а Юрій Шевчук був присутнім на цьому матчі.