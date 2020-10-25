После завершения голосования на местных выборах 25 октября 2020 года появились результаты экзитполов. Они показали, что во Львове кандидаты Андрей Садовый и Олег Синютка выходят во второй тур выборов. В городской совет могут пройти сразу 7 партий.

Результаты национальных экзитполов на местных выборах есть в распоряжении 24 канала.

Обратите внимание Местные выборы 2020: онлайн избирательного марафона на 24 канале

Кандидаты в мэры:

По данным социологической группы Fama, которая проводила свое исследование на заказ 24 канала, во Львове на мэрских выборах потребуется второй тур. В нем сойдутся действующий мэр Андрей Садовый и экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка. По состоянию на 19 часов рейтинги кандидатов следующие:

Андрей Садовый – 38%,

Олег Синютка – 28%,

Руслан Кошулинский – 9,8%,

Ярослав Рущишин – 5,4%,

Игорь Васюник – 3,8%,

Игорь Зинкевич – 3,2%,

Юлия Гвоздович – 3,1%,

Для остальных кандидатов рейтинг близок к 1%.



Экзитполы канидатов в меры Львова / Инфографика 24 канала

Рекзультаты экзитполов по партиям-кандидатам в горсовет:

"Европейская Солидарность" – 27,7%,

"Самопомощь" – 20,8%,

"Голос" – 11,9%,

"Свобода" – 6,4%,

"Варта" – 5,6%,

"Слуга народа" – 4,6%,

"Украинская галицкая партия" – 4,6%,

Таким образом преодолеть 5% барьер и пройти во Львовский городской совет скорее всего смогут сразу 5 политических сил. Еще две – в пределах статистической погрешности, равна 1,9%. Эти данные также опубликовала агентство Fama по опросу по состоянию на 19 часов.

Опрос "Шустер.Live" показал следующие результаты:

"Европейская Солидарность" – 30,74%,

"Самопомощь" – 24,12%,

"Голос" – 9,78%,

"Свобода" – 7,52%,

"Варта" – 5,06%,

"Слуга народа" – 4,74%,

"Украинская галицкая партия" – 4,65%.

Здесь предельная погрешность тоже не превышает 1,9%. Таким образом в городской совет должны пройти 5 политических сил, а "Слуга народа" и "Украинская галицкая партия" – на границе проходного барьера.

Результаты экзитполов во Львове: смотрите видео



Экзитполы на выборах партий во Львовский горсовет / Инфографика 24 канала

Реакция кандидатов

Андрей Садовый уже отреагировал на результаты экзитполов. Он подчеркнул, что это была сложная избирательная кампания и призвал Олега Синютку, чтобы второй тур был борьбой программ и идеологий, а не компроматов.

Мне приятно, что львовяне оценили "Самопомич". У нее вторая позиция. Это профессионалы, молодцы. Вообще в городской совет во Львове проходят проукраинские, проевропейские партии,

– подчеркнул городской голова.

Также поблагодарил львовян Олег Синютка, который, похоже, проходит во второй тур выборов. Он подчеркнул, что люди бросили вызов болезни, отложили все дела и пришли на участки и проголосовали

"Главное, что на этих выборах победили проукраинские силы. Антиукраинские силы во Львове не получили никакой поддержки", – также отметил Олег Синютка.

Новость будет дополняться новыми исследованиями...