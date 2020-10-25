Экзитполы во Львове: кто станет мэром и какие партии пройдут в горсовет
После завершения голосования на местных выборах 25 октября 2020 года появились результаты экзитполов. Они показали, что во Львове кандидаты Андрей Садовый и Олег Синютка выходят во второй тур выборов. В городской совет могут пройти сразу 7 партий.
Результаты национальных экзитполов на местных выборах есть в распоряжении 24 канала.
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Кандидаты в мэры:
По данным социологической группы Fama, которая проводила свое исследование на заказ 24 канала, во Львове на мэрских выборах потребуется второй тур. В нем сойдутся действующий мэр Андрей Садовый и экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка. По состоянию на 19 часов рейтинги кандидатов следующие:
- Андрей Садовый – 38%,
- Олег Синютка – 28%,
- Руслан Кошулинский – 9,8%,
- Ярослав Рущишин – 5,4%,
- Игорь Васюник – 3,8%,
- Игорь Зинкевич – 3,2%,
- Юлия Гвоздович – 3,1%,
Для остальных кандидатов рейтинг близок к 1%.
Экзитполы канидатов в меры Львова / Инфографика 24 канала
Рекзультаты экзитполов по партиям-кандидатам в горсовет:
- "Европейская Солидарность" – 27,7%,
- "Самопомощь" – 20,8%,
- "Голос" – 11,9%,
- "Свобода" – 6,4%,
- "Варта" – 5,6%,
- "Слуга народа" – 4,6%,
- "Украинская галицкая партия" – 4,6%,
Таким образом преодолеть 5% барьер и пройти во Львовский городской совет скорее всего смогут сразу 5 политических сил. Еще две – в пределах статистической погрешности, равна 1,9%. Эти данные также опубликовала агентство Fama по опросу по состоянию на 19 часов.
Опрос "Шустер.Live" показал следующие результаты:
- "Европейская Солидарность" – 30,74%,
- "Самопомощь" – 24,12%,
- "Голос" – 9,78%,
- "Свобода" – 7,52%,
- "Варта" – 5,06%,
- "Слуга народа" – 4,74%,
- "Украинская галицкая партия" – 4,65%.
Здесь предельная погрешность тоже не превышает 1,9%. Таким образом в городской совет должны пройти 5 политических сил, а "Слуга народа" и "Украинская галицкая партия" – на границе проходного барьера.
Результаты экзитполов во Львове: смотрите видео
Экзитполы на выборах партий во Львовский горсовет / Инфографика 24 канала
Реакция кандидатов
Андрей Садовый уже отреагировал на результаты экзитполов. Он подчеркнул, что это была сложная избирательная кампания и призвал Олега Синютку, чтобы второй тур был борьбой программ и идеологий, а не компроматов.
Мне приятно, что львовяне оценили "Самопомич". У нее вторая позиция. Это профессионалы, молодцы. Вообще в городской совет во Львове проходят проукраинские, проевропейские партии,
– подчеркнул городской голова.
Также поблагодарил львовян Олег Синютка, который, похоже, проходит во второй тур выборов. Он подчеркнул, что люди бросили вызов болезни, отложили все дела и пришли на участки и проголосовали
"Главное, что на этих выборах победили проукраинские силы. Антиукраинские силы во Львове не получили никакой поддержки", – также отметил Олег Синютка.
Новость будет дополняться новыми исследованиями...