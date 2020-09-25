До местных выборов остается всего месяц. И готовы ли украинцы сделать сознательный выбор, не запутавшись в избирательном законодательстве и дешевом популизме?

Журналисты 24 канала решили узнать у граждан, чего вообще они ожидают от выборов территориальных общин. Подробнее – читайте дальше.

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Люди ожидают, что придут лучшие и более умные люди к власти. Другим трудно сделать свой выбор.

Эти и другие вопросы стали также предметом детального исследования фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. На вопрос о нарушениях местных выборов:

более 40% граждан ответили, что все будет честно;

23% предполагают, что могут быть незначительные подтасовки;

лишь 6% уверены – результаты сфальсифицируют полностью.



Мнения людей о выборах / Скриншот с видео

Явка на выборах

Несмотря на заметное разочарование украинцев после ожиданий относительно победителей предыдущих президентских и парламентских выборов, явка на местных может быть высокой. По данным социологов, почти 82% опрошенных планируют прийти 25 октября на избирательныее участки.

Ценностные характеристики

Впрочем, не все данные исследования полны оптимизма. Специалисты обеспокоены ценностными характеристиками, которым отдает предпочтение обычный избиратель. Ведь здесь все очень неоднозначно.

Например, привлекательная внешность, религиозная принадлежность, сексуальная ориентация и возраст набрали всего по 2%. Это свидетельствует об эмоциональной зрелости украинского общества. Впрочем, некоторые ответы граждан вызвали у экспертов неоднозначные эмоции. Также успешно отдать свой голос мешает и низкая осведомленность о процессе волеизъявления. Ведь и система перед нынешними выборами существенно изменилась.

Мы не начали мощную информационную компанию об особенностях, специфике избирательной системы и результатов голосования. Я думаю, что многие избиратели будут удивлены, почему произошло так, что большинство голосов получил кандидат Б, а кандидат А, который получил меньше голосов, победил. Это специфика избирательной системы, но большинство избирателей могут не разобраться,

– рассказал директор комитета избирателей Украины КИУ Алексей Кошель.

Представители власти и те, кто хочет в эту власть попасть, активно приступили к агитации. И пытаются убедить избирателя отдать голоса именно за их фамилии и партии. Заинтересовать граждан разобраться в обновленном законодательстве – не их приоритет. А пока до результатов далеко – люди делятся надеждами. Поскольку более трети украинцев не верят, что что-то изменится после 25 октября.



Выборы местных кандидатов и мэров: тонкости процесса / Инфографика 24 канала