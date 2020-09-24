До місцевих виборів залишається лише місяць. Та чи готові українці зробити свідомий вибір, не заплутавшись у виборчому законодавстві та дешевому популізмі?

Журналісти 24 каналу вирішили дізнатися у громадян, чого взагалі вони очікують від виборів територіальних громад. Детальніше – читайте далі.

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Люди очікують, що прийдуть трохи кращі та розумніші люди до влади. Іншим важко зробити свій вибір.

Ці та інші питання стали також предметом детального дослідження фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. На запитання щодо порушень місцевих виборів:

понад 40% громадян відповіли, що все буде чесно ;

; 23% припускають, що можуть бути незначні підтасовування;

лише 6% впевнені – результати сфальсифікують повністю.



Думки людей про вибори / Скриншот з відео

Явка на виборах

Попри помітне розчарування українців після очікувань щодо переможців попередніх президентських і парламентських виборів, явка на місцевих може бути високою. За даними соціологів, майже 82% опитаних планують прийти 25 жовтня до виборчих дільниць.

Ціннісні характеристики

Втім не всі дані дослідження сповнені оптимізмом. Фахівці занепокоєні ціннісними характеристиками, яким надає перевагу звичайний виборець. Адже тут все дуже неоднозначно.

Наприклад, приваблива зовнішність, релігійна приналежність, сексуальна орієнтація і стать набрали всього по 2%. Це свідчить про емоційну зрілість українського суспільства. Втім деякі відповіді громадян викликали в експертів неоднозначні емоції. Також успішно віддати свій голос заважає й низька обізнаність щодо процесу волевиявлення. Адже й система перед цьогорічними виборами суттєво змінилася.

Ми не розпочали потужну інформаційну компанію щодо особливостей, специфіки виборчої системи та результатів голосування. Я думаю, що багато виборців будуть здивовані, чому сталося так, що більшість голосів отримав кандидат Б, а кандидат А, який здобув менше голосів, переміг. Це специфіка виборчої системи, але більшість виборців можуть не розібратися,

– розповів директор комітету виборців України КВУ Олексій Кошель.

Представники влади та ті, хто хоче в цю владу потрапити, активно взялися до агітації. І намагаються переконати виборця віддати голоси саме за їхні прізвища та партії. Зацікавити громадян розібратися в оновленому законодавстві – не їхній пріоритет. А поки до результатів далеко – люди діляться сподіваннями. Оскільки понад третина українців не вірять, що щось зміниться після 25 жовтня.



Вибори місцевих кандидатів і мерів: тонкощі процесу / Інфографіка 24 каналу