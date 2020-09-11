Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что местные выборы в Украине и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не состоятся одновременно. Переносить их также не собираются.

О возможности переноса местных выборов Леонид Кравчук рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает 24 канал.

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По его словам, выборы на оккупированных территориях одновременно с голосованием на всей территории Украины пока провести невозможно.

Учитывая особенности, мы уже не сможем до 25 октября подготовиться,

– сказал Кравчук.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ отправил письмо в Верховную Раду о проведении местных выборов на Донбассе. В письме Кравчук просит уточнить, соответствует ли постановление парламента о проведении местных выборов минским соглашениям.

Что этому предшествовало

Верховная Рада приняла постановление, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Впоследствии эту дату голосования назначила и ЦИК.

Местные выборы 2020 не состоятся на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Также комиссия отметила, что выборы невозможно провести на части избирательных участков Новоайдарской поселковой общины в Луганской области.

При каких условиях возможны выборы на оккупированном Донбассе

Местные выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возможны только после всеобъемлющей деэскалации.

Им должны предшествовать вывод иностранных военных подразделений и техники и разоружение боевиков.

Временно оккупированные территории должны перейти под контроль правительства Украины. Выборы могут состояться исключительно по законодательству Украины.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года. Все новости по теме читайте на 24 канале.