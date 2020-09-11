Украина не успеет подготовиться к выборам в ОРДЛО до 25 октября, – Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что местные выборы в Украине и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не состоятся одновременно. Переносить их также не собираются.
О возможности переноса местных выборов Леонид Кравчук рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает 24 канал.
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По его словам, выборы на оккупированных территориях одновременно с голосованием на всей территории Украины пока провести невозможно.
Учитывая особенности, мы уже не сможем до 25 октября подготовиться,
– сказал Кравчук.
Ранее глава украинской делегации в ТКГ отправил письмо в Верховную Раду о проведении местных выборов на Донбассе. В письме Кравчук просит уточнить, соответствует ли постановление парламента о проведении местных выборов минским соглашениям.
Что этому предшествовало
- Верховная Рада приняла постановление, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Впоследствии эту дату голосования назначила и ЦИК.
- Местные выборы 2020 не состоятся на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
- Также комиссия отметила, что выборы невозможно провести на части избирательных участков Новоайдарской поселковой общины в Луганской области.
При каких условиях возможны выборы на оккупированном Донбассе
- Местные выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возможны только после всеобъемлющей деэскалации.
- Им должны предшествовать вывод иностранных военных подразделений и техники и разоружение боевиков.
- Временно оккупированные территории должны перейти под контроль правительства Украины. Выборы могут состояться исключительно по законодательству Украины.