Если в Украине введут режим чрезвычайного положения, то местные выборы 25 октября 2020 не состоятся. Других оснований для отмены выборов быть не может.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" и народный депутат Александр Корниенко в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал .

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Если говорить с юридической точки зрения – на сегодня нет оснований для отмены выборов. С 5 сентября начинается избирательный процесс, его нельзя ничем остановить, кроме чрезвычайного положения,

– подчеркнул политик.

На проведение выборов может повлиять и другой важный нюанс – возможность введения режима чрезвычайной ситуации в том или ином регионе страны из-за распространения коронавируса (обратите внимание на рассуждения экспертов по поводу того, могут ли перенести местные выборы из-за карантина ).



Глава "Слуги народа" подчеркнул, что юридических оснований для отмены выборов нет / Фото "Украинской правды"

Корниенко же привел в пример ситуацию 2018 года, когда пятый президент Порошенко объявил военное положение в нескольких областях из-за нападения России на украинские корабли в Керченском проливе: "Там не проводили выборы в объединенные общины, они проводились позже".