Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що місцеві вибори в Україні та на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не відбудуться одночасно. Переносити їх також не збираються.

Про можливість перенесення місцевих виборів Леонід Кравчук розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє 24 канал. До теми Місцеві вибори в Україні "не можна нічим зупинити, крім надзвичайного стану", – Корнієнко За його словами, вибори на окупованих територіях одночасно з голосуванням на всій території України наразі провести неможливо. Враховуючи особливості, ми вже не зможемо до 25 жовтня підготуватись,

– сказав Кравчук. Раніше глава української делегації в ТКГ відправив листа до Верховної Ради щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. У листі Кравчук просить уточнити, чи відповідає постанова парламенту про проведення місцевих виборів мінським угодами. Що цьому передувало Верховна Рада схвалила постанову, що місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. Згодом цю дату голосування призначила й ЦВК.

Місцеві вибори 2020 не відбудуться на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Також комісія наголосила, що вибори неможливо провести на частині виборчих дільниць Новоайдарської селищної громади у Луганській області. За яких умов можливі вибори на окупованому Донбасі Місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей можливі тільки після всеосяжної деескалації.

Їм передувати має виведення іноземних військових підрозділів та техніки і роззброєння бойовиків.

Тимчасово окуповані території мають перейти під контроль уряду України. Вибори можуть відбутися виключно за законодавством України. Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. Усі новини за темою читайте на 24 каналі.