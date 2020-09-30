Украина сделала очень серьезный откат назад: в ЦИК озвучили, какие есть проблемы из-за COVID-19
Сегодня весь мир спокойно и без проблем проводит выборы. Для этого государство обеспечивает масками, дезинфекторами, уборкой и рядом других средств для того, чтобы люди могли реализовать свое избирательное право.
Проблема только в одном – Украина единственная страна мира, где за 3 недели до дня голосования государство не выделило ни копейки. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
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Он сообщил, что правительство рекомендовало обеспечивать все средствами местных бюджетов, однако не у всех есть заполненные фонды. Поэтому не исключено, что перед днем выборов силами добровольцев, политических партий, общественных организаций будут решать вопрос обеспечения масками, перчатками и в отдельных моментах щитками.
Он сообщил, что за последние несколько лет Украина сделала очень серьезный откат назад в вопросах государственного финансирования политических партий и прозрачности их работы.
Парламентские партии, прикрываясь проблемой COVID-19 приняли решение, например, не подавать финансовые отчеты до завершения карантина. Вся страна подает отчеты, а вот политические партии решили устроить для себя такие каникулы,
– рассказал Алексей Кошель
"А дальше, как по мне, полный нонсенс. Решили вопрос неотчетности избирательных средств, прикрываясь законопроектом о коронавирус", – добавил Алексей Кошель
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По его словам, мы уже получили достаточно серьезный репутационный удар, когда посольство Великобритании обращает внимание украинского парламента на недопустимость таких действий, т.е. на обычное политическое шулерство.