Сегодня весь мир спокойно и без проблем проводит выборы. Для этого государство обеспечивает масками, дезинфекторами, уборкой и рядом других средств для того, чтобы люди могли реализовать свое избирательное право.

Проблема только в одном – Украина единственная страна мира, где за 3 недели до дня голосования государство не выделило ни копейки. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Интересно Выборы в условиях пандемии: при каких условиях могут перенести голосование

Он сообщил, что правительство рекомендовало обеспечивать все средствами местных бюджетов, однако не у всех есть заполненные фонды. Поэтому не исключено, что перед днем выборов силами добровольцев, политических партий, общественных организаций будут решать вопрос обеспечения масками, перчатками и в отдельных моментах щитками.

Он сообщил, что за последние несколько лет Украина сделала очень серьезный откат назад в вопросах государственного финансирования политических партий и прозрачности их работы.

Парламентские партии, прикрываясь проблемой COVID-19 приняли решение, например, не подавать финансовые отчеты до завершения карантина. Вся страна подает отчеты, а вот политические партии решили устроить для себя такие каникулы,

– рассказал Алексей Кошель

"А дальше, как по мне, полный нонсенс. Решили вопрос неотчетности избирательных средств, прикрываясь законопроектом о коронавирус", – добавил Алексей Кошель

Читайте также Местные выборы 2020: сегодня – последний день подачи кандидатами представителей в избирательные комиссии

По его словам, мы уже получили достаточно серьезный репутационный удар, когда посольство Великобритании обращает внимание украинского парламента на недопустимость таких действий, т.е. на обычное политическое шулерство.



Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала