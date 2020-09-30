Сьогодні весь світ спокійно та без жодних проблем проводить вибори. Для цього держава забезпечує масками, дезінфекторами, прибирання та низкою інших засобів для того, щоб люди могли реалізувати своє виборче право.

Проблема є лише одна – Україна єдина країна світу, де за 3 тижні до дня голосування держава не виділила жодної копійки. Про це в прямому ефірі на 24 канал розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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Він повідомив, що уряд рекомендував забезпечувати усе коштом місцевих бюджетів, проте не в усіх є заповнені фонди. Тому не виключено, що вперед день виборів силами добровольців, політичних партій, громадських організацій будуть розв'язувати питання забезпечення масками, рукавицями та в окремих моментах щитками.

Він повідомив, що за останні кілька років Україна зробила дуже серйозний відкат назад у питаннях державного фінансування політичних партій та прозорості їх роботи.

Парламентські партії, прикриваючись проблемою COVID-19, прийняли рішення, наприклад, не подавати фінансові звіти до завершення карантину. Вся країна подає звіти, а от політичні партії вирішили влаштувати для себе такі канікули,

– розповів Олексій Кошель

"А далі, як на мене, повний нонсенс. Розв'язали питання незвітування виборчих коштів, прикриваючись законопроєктом про коронавірус", – додав Олексій Кошель

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За його словами, ми вже отримали достатньо серйозний репутаційний удар, коли посольство Великої Британії звертає увагу українського парламенту на неприпустимість таких дій, тобто на звичайне політичне шулерство.



Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу