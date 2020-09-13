Накануне местных выборов в Украину сможет въезжать еще одна категория граждан
Кабинет Министров Украины разрешил въезд на территории нашей страны еще одной категории иностранцев. Скоро границы откроют и для официальных наблюдателей.
Причиной такого решения Кабмина стали местные выборы. Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.
Важно Почему Украина закрыла границы для иностранцев и когда их снова откроют
В сообщении говорится, что границы откроют для:
- официальных наблюдателей из других стран;
- международных организаций на время избирательного процесса местных выборов.
Отметим, что ранее Кабмин запретил транзит иностранцев через Украину и изменил правила въезда. В частности, расширили перечень родственников украинских граждан, которые могут попасть в страну, а что касается студентов, то будут пускать только тех, кто учится в вузах Украины.
Закрытие границ: главное
- Правительство собралось на внеочередное заседание 27 августа и решило закрыть границы для иностранцев уже с полуночи 28 августа.
- Запрет должен продлиться до 28 сентября, но его могут снять и раньше.
- В то же время Владимир Зеленский поручил поддержать граждан соседней Беларуси. Тех, кто будет бежать от политического преследования, могут таки впустить в Украину.
- 2 сентября Кабмин расширил перечень родственников, которые могут приезжать к гражданам Украины.
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