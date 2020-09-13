Кабинет Министров Украины разрешил въезд на территории нашей страны еще одной категории иностранцев. Скоро границы откроют и для официальных наблюдателей.

Причиной такого решения Кабмина стали местные выборы. Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.

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В сообщении говорится, что границы откроют для:

официальных наблюдателей из других стран;

международных организаций на время избирательного процесса местных выборов.

Отметим, что ранее Кабмин запретил транзит иностранцев через Украину и изменил правила въезда. В частности, расширили перечень родственников украинских граждан, которые могут попасть в страну, а что касается студентов, то будут пускать только тех, кто учится в вузах Украины.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Кабинет Министров уже утвердил порядок, согласно которому на избирательных участках будут осуществлять противоэпидемические мероприятия.

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