Напередодні місцевих виборів в Україну зможе в'їжджати ще одна категорія громадян
Кабінет Міністрів України дозволив в'їзд на територію нашої країни ще одній категорії іноземців. Незабаром кордони відкриють і для офіційних спостерігачів.
Причиною такого рішення Кабміну стали місцеві вибори. Про це повідомляє пресслужба урядового порталу.
Важливо Чому Україна закрила кордони для іноземців і коли їх знову відкриють
У повідомленні мовиться, що кордони відкриють для:
- офіційних спостерігачів з інших країн;
- міжнародних організацій на час виборчого процесу місцевих виборів.
Зауважимо, що раніше Кабмін заборонив транзит іноземців через Україну і змінив правила в'їзду. Зокрема, розширили перелік родичів українських громадян, які можуть потрапити до країни, а що стосується студентів, то будуть пускати тільки тих, хто вчиться у вишах України.
Закриття кордонів: головне
- Уряд зібрався на позачергове засідання 27 серпня й вирішив закрити кордони для іноземців вже з півночі 28 серпня.
- Заборона має тривати до 28 вересня, але її можуть зняти й раніше.
- Водночас Володимир Зеленський доручив підтримати громадян сусідньої Білорусі. Тих, хто втікатиме від політичного переслідування, можуть таки впустити в Україну.
- 2 вересня Кабмін розширив перелік родичів, які можуть приїжджати до громадян України.
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