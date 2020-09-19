В офисе Президента обозначили условия проведения выборов на оккупированных территориях
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак озвучил позицию украинских властей относительно проведения местных выборов на временно оккупированных территориях.
Ермак подчеркнул, что местные выборы на оккупированных территориях возможны только при конкретных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.
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Андрей Ермак заявил, что проведение местных выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после:
- полной деоккупации,
- урегулирования всех вопросов безопасности,
- с соблюдением стандартов ОБСЕ.
Что этому предшествовало
- 15 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
- Согласно ей, местные выборы на оккупированных территориях 25 октября, не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины, в частности вывода и разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля Украины над своей границей.
- В августе Леонид Кравчук рассказал, что на заседании ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум о смене Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
- 11 сентября после встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что "договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде рассмотрят постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".
- Впоследствии руководитель Офиса Президента украины Андрей Ермак заверил, что украинская сторона во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановления о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.
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