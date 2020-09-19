Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак озвучил позицию украинских властей относительно проведения местных выборов на временно оккупированных территориях.

Ермак подчеркнул, что местные выборы на оккупированных территориях возможны только при конкретных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Важно Выборы на оккупированных территориях: как Россия пытается легитимизировать ОРДЛО

Андрей Ермак заявил, что проведение местных выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после:

полной деоккупации,

урегулирования всех вопросов безопасности,

с соблюдением стандартов ОБСЕ.

Обратите внимание! Представители России в минских и нормандских переговорах добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые контролирует не Киев, а пророссийские боевики и наемники РФ. Выборы будут означать легитимизацию квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР".

Что этому предшествовало