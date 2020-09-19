Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак озвучив позицію української влади щодо проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях.

Єрмак наголосив, що місцеві вибори на окупованих територіях можливі лише за конкретних умов. Про це повідомили у пресслужбі ОП.

Важливо Вибори на окупованих територіях: як Росія намагається легітимізувати ОРДЛО

Андрій Єрмак заявив, що проведення місцевих виборів на непідконтрольній Україні території Донбасу можливе лише після:

повної деокупації,

врегулювання всіх безпекових питань,

із дотриманням стандартів ОБСЄ.

Зверніть увагу! Представники Росії у мінських, і нормандських переговорах домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які контролює не Київ, а проросійські бойовики та найманці РФ. Вибори означатимуть легітимізацію квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР"

Що цьому передувало