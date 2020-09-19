В Офісі Президента окреслили умови проведення виборів на окупованих територіях
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак озвучив позицію української влади щодо проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях.
Єрмак наголосив, що місцеві вибори на окупованих територіях можливі лише за конкретних умов. Про це повідомили у пресслужбі ОП.
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Андрій Єрмак заявив, що проведення місцевих виборів на непідконтрольній Україні території Донбасу можливе лише після:
- повної деокупації,
- врегулювання всіх безпекових питань,
- із дотриманням стандартів ОБСЄ.
Що цьому передувало
- 15 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.
- Згідно з нею, місцеві вибори на окупованих територіях 25 жовтня не проводяться, а будуть призначені лише після деокупації та припинення збройної агресії Росії проти України, зокрема виведення і роззброєння незаконних збройних формувань та відновлення контролю України за своїм кордоном.
- У серпні Леонід Кравчук розповів, що на засіданні ТКГ 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.
- 11 вересня після зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що "домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді розглянуть постанову, яка коригує ту постанову, яку ухвалили 15 липня".
- Згодом керівник Офісу Президента Україна Андрій Єрмак запевнив, що українська сторона під час зустрічі радників у "нормандському форматі" не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори задля проведення їх на непідконтрольних уряду територіях.
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