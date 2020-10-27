Действующий мэр Кременчуга Виталий Малецкий одержал победу на местных выборах еще в первом туре. Кроме того, повторно подтвердил свой статус Дмитрий Быков, городской глава еще одного города на Полтавщине – Горишних Плавней.

Что известно о победе Малецкого

Об этом сообщил в ночь на 27 октября глава гортеризбиркома Руслан Бушман. По его словам, кандидат от партии "За майбутнє" набрал 52,08% голосов и победил в первом туре, передает Интерфакс-Украина.

К теме Как проголосовали на местных выборах в больших городах Украины: результаты экзитполов

На втором месте оказался депутат нынешнего горсовета Геннадий Иванян, который шел на выборы мэра от ОПЗЖ. Его поддержали только 13,04%.

Добавим, что экзитполы также подтверждают победу Малецкого.

Данные экзитпола, проведенного общественной организацией "Социальный барометр"

Виталий Малецкий (действующий мэр, "За майбутнє") – 57%

Геннадий Иванян (ОПЗЖ) – 11%

Сергей Ярош ("Европейская Солидарность") – 10%

Оксана Поддубная ("Радикальная партия") – 7%,

Сергей Порчирян ("Слуга народа") – 6%

Коротко о Виталии Малецком

В свое время он был заместителем мэра Кременчуга Олега Бабаева, которого убили в июле 2014 года.

В 2015 году Малецкий баллотировался на выборах мэра от возглавляемой им региональной партии "Рядом".

Тогда ему удалось стать мэром по результатам второго тура – с результатом 60,8% он победил кандидата от БПП "Солидарность" Виктора Калашника.

Быков снова стал мэром Горишних плавней: детали

Об этом действующий мэр написал в фейсбуке. Он, в частности, поблагодарил всех, кто за него голосовал, и пообещал развивать и в дальнейшем Горишние Плавни.

Правда, Быков не уточнил, на основе каких данных объявил о победе. Ведь официальные результаты ЦИК пока еще не объявляла. Кроме того, действующий мэр не сказал, с каким показателем победил.

Быков шел на выборы как самовыдвиженец.

Интересно Местные выборы 2020: когда состоятся вторые туры выборов мэров городов