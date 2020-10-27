Чинний мер Кременчука Віталій Малецький здобув перемогу на місцевих виборах ще у першому турі. Крім того, повторно підтвердив свій статус Дмитро Биков, міський голова ще одного міста на Полтавщині – Горішніх Плавнів.

Що відомо про перемогу Малецького

Про це сповістив у ніч проти 27 жовтня голова міськтервиборчкому Руслан Бушман. За його словами, кандидат від партії "За майбутнє" набрав 52,08% голосів і переміг у першому турі, передає Інтерфакс-Україна.

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На другому місці опинився депутат нинішньої міськради Геннадій Іванян, що йшов на вибори мера від ОПЗЖ. Його підтримали лише 13,04%.

Додамо, що езкзитполи також підтверджують перемогу Малецького.

Дані екзитполу, проведеного громадською організацією "Соціальний барометр"

Віталій Малецький (чинний мер, "За Майбутнє") – 57%

Геннадій Іваняна (ОПЗЖ) – 11%

Сергій Ярош ("Європейська Солідарність") – 10%

Оксана Піддубна ("Радикальна партія") – 7%,

Сергій Порчирян ("Слуга Народу") – 6%

Коротко про Віталія Малецького

Свого часу він був заступником мера Кременчука Олега Бабаєва, якого вбили у липні 2014 року.

У 2015 році Малецький балотувався на виборах мера від очолюваної ним регіональної партії "Поруч".

Тоді йому вдалося стати міським головою за результатами другого туру – з результатом 60,8% він переміг кандидата від БПП "Солідарність" Віктора Калашника.

Биков знову став мером Горішніх плавнів: деталі

Про це чинний міський голова написав у фейсбуці. Він, зокрема, подякував усім, хто за нього голосував, і пообіцяв розбудовувати і надалі Горішні Плавні.

Щоправда, Биков не уточнив, на основі яких даних оголосив про перемогу. Адже офіційні результати ЦВК поки ще не оголошувала. Крім того, чинний міський голова не сказав, із яким показником переміг.

Бикові ішов на вибори як самовисуванець.

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