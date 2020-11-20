В Ужгороде накануне второго тура выборов городского головы СБУ задержали мужчину, который предлагал избирателям продать голос всего за 500 гривен. Местные сайты утверждают, что скупкой занимались в пользу действующего городского головы Богдана Андреева.

В СБУ имя кандидата не называют. Но правоохранители проверяют, был ли это единичный случай или же злоумышленники наладили целую "сеть" скупки голосов.

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"Агитатор" привлек к сделке председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос.

СБУ разоблачила скупку голосов в Ужгороде: смотрите видео

На местном сайте 0312.ua уже сообщили, что имя кандидата в чью пользу скупали голоса – Богдан Андреев. Это действующий городской голова. Издание ссылается на журналиста Виталия Глаголу.

Он в своем телеграм-канале он пишет, что "диалог скупщика голосов и исполнителя записан на видео оперативниками и там звучит фамилия Андреев".

Также Глагола пишет, что в Ужгороде проводят массовые обыски у людей, которых подозревают в скупке голосов во втором туре выборов мэра. "Правоохранители только за первую половину дня провели обыски у 6 подозреваемых относительно возможной скупки голосов в пользу одного из кандидатов".

Что известно о кандидатах на должность городского головы Ужгорода

Во второй тур вышел действующий городской голова Богдан Андреев. Он получил 25,4% голосов от тех избирателей, которые приняли участие в голосовании.



Богдан Андреев / Фото Укринформа

Андреев работает мэром Ужгорода с 2015 года. Он бывший член "Партии регионов". В 2019 году пытался стать нардепом от "Оппоблока" – был под №7. Когда эта пророссийская партия не прошла, перебрался в партию мэра Одессы Геннадия Труханова – "Доверяй делам".

Его соперник - "слуга народа" Виктор Щадей. За него в первом туре проголосовали 17,9% избирателей. Это единственный кандидат от президентской партии, который вышел во второй тур в городе областного значения.