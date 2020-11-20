В Ужгороді напередодні другого туру виборів міського голови СБУ затримали чоловіка, який пропонував виборцям продати голос всього за 500 гривень. Місцеві сайти стверджують, що скупкою займались на користь чинного міського голови Богдана Андріїва.

В СБУ ім’я кандидата не називають. Але правоохоронці перевіряють, чи це був поодинокий випадок або ж зловмисники налагодили цілку "сітку" скупки голосів.

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"Агітатор" залучив до оборудки голову правління одного з ОСББ для збору підписів виборців, пропонуючи 500 гривень за кожен голос.

СБУ викрила скупку голосів в Ужгороді: дивіться відео

На місцевому сайті 0312.ua вже повідомили, що ім’я кандидата на чию користь скуповували голоси – Богдан Андріїв. Це чинний міський голова. Видання посилається на журналіста Віталія Глаголу.

Він у своєму телеграм-каналі він пише, що "діалог скупщика голосів і виконавця записано на відео оперативниками і там звучить прізвище Андріїв".

Також Глагола пише, що в Ужгороді проводять масові обшуки в людей, яких підозрюють в скупці голосів у другому турі виборів мера. "Правоохоронці тільки за першу половину дня провели обшуки у 6 підозрюваних щодо можливої скупки голосів на користь одного із кандидатів".

Що відомо про кандидатів на посаду міського голови Ужгорода

У другий тур вийшов чинний міський голова Богдан Андріїв. Він отримав 25,4% голосів від тих виборців, які взяли участь у голосуванні.

Богдан Андріїв / Фото Укрінформу

Андріїв працює мером Ужгорода з 2015 року. Він колишній член "Партії регіонів". У 2019 році намагався стати нардепом від "Опоблоку" – був під №7. Коли ця проросійська партія не пройшла, перебрався в партію мера Одеси Геннадія Труханова – "Довіряй ділам".

Його суперник – "слуга народу" Віктор Щадей. За нього у першому турі проголосували 17,9% виборців. Це єдиний кандидат від президентської партії, який вийшов у другий тур у місті обласного значення.