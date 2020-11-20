Садовой о дебатах с Синюткой: Некоторые политики занимаются балабольством
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что его оппонент во втором туре выборов главы Львовской ОТО Олег Синютка во время дебатов не ответил ни на один вопрос. Дебаты между кандидатами в мэры Львова состоялись 18 ноября.
Садовый прокомментировал дебаты з Синюткой
Как отметил львовский городской голова, Синютка не ответил на вопросы, которые он ему ставил и не ставили журналисты. Об этом Садовой заявил в эфире программы "Право на власть".
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Это уникальное неумение. Вот пока политики занимаются балабольством, я как городской голова должен каждый день решать эти проблемы, которые не решает ни Минздрав, ни другие министерства,
– отметил мэр Львова.
Второй тур выборов во Львове: что известно
- 22 ноября во Львове состоится второй тур выборов на должность городского головы.
- Жители города будут выбирать между действующим мэром Андреем Садовым и нардепом от "Евросолидарности", экс-главой Львовской ОГА Олегом Синюткой.
- По результатам первого тура выборов 25 октября, разрыв между кандидатами составил 8,99%. За Садового свои голоса отдали 40,09% избирателей (91 131 голос), а за Синютку – 31,1% (70 682 голоса).
- Если Садовый победит, он в четвертый раз станет мэром Львова. После реформы децентрализация эта должность называется глава Львовской ОТО.
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