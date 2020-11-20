Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что его оппонент во втором туре выборов главы Львовской ОТО Олег Синютка во время дебатов не ответил ни на один вопрос. Дебаты между кандидатами в мэры Львова состоялись 18 ноября.

Садовый прокомментировал дебаты з Синюткой

Как отметил львовский городской голова, Синютка не ответил на вопросы, которые он ему ставил и не ставили журналисты. Об этом Садовой заявил в эфире программы "Право на власть".

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Это уникальное неумение. Вот пока политики занимаются балабольством, я как городской голова должен каждый день решать эти проблемы, которые не решает ни Минздрав, ни другие министерства,

– отметил мэр Львова.

Второй тур выборов во Львове: что известно

22 ноября во Львове состоится второй тур выборов на должность городского головы.

Жители города будут выбирать между действующим мэром Андреем Садовым и нардепом от "Евросолидарности", экс-главой Львовской ОГА Олегом Синюткой.

По результатам первого тура выборов 25 октября, разрыв между кандидатами составил 8,99%. За Садового свои голоса отдали 40,09% избирателей (91 131 голос), а за Синютку – 31,1% (70 682 голоса).

Если Садовый победит, он в четвертый раз станет мэром Львова. После реформы децентрализация эта должность называется глава Львовской ОТО.