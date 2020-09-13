У Мінську 16 січня відбулося перше у новому році засідання Тристоронної контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Сторони обговорили припинення вогню та нові ділянки розведення сил на Сході України.

Прессекретарка представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму фейсбуці повідомила, що члени ТКГ обговорили домовленості лідерів "нормандської четвірки" під час саміту у Парижі та їх виконання зараз.

Важливо: Нові мінські угоди і вибори в ОРДЛО: що буде на Донбасі в 2020 році

Про обмін полоненими

Члени ТКГ привітали звільнення утримуваних осіб між Україною та підконтрольними РФ бойовиками, яке відбулося 29 грудня 2019 року.

Люди нарешті змогли повернутися додому та бути зі своїми рідними та близькими у новорічні свята,

– сказала Оліфер.

Наразі сторони продовжують роботу над новим обміном полоненими.

Обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками відбувся 9 грудня 2019 року на КПВВ "Майорське". Додому повернулися 76 українців, а оккупантам передали 124 людини.

Про розведення сил та ситуацію на Донбасі

Безпекова ситуація на Донбасі досі залишається напруженою. Попри домовленості, окупанти продовжують стріляти по українських позиціях, є загиблі і поранені серед наших бійців.

Вирішення безпекових проблем – головне в порядку денному. Українська сторона вважає за необхідне, аби СММ ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання,

– наголосила Оліфер.

Також українська сторона озвучила на засіданні ТКГ пропозиції щодо розведення сил та засобів на наступних додаткових 3 ділянках Донбасу. Їх визначив Генеральний Штаб Збройних Сил України. Проте на яких напрямках Україна пропонує розвести війська – поки невідомо.

Цікаво: Бойовики розмістили зенітну установку біля ділянки розведення військ у Станиці Луганській

Де вже відбулося розведення сил на Донбасі?

у районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.



Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

Про вибори на Донбасі

Українська сторона відзначила, що наразі на Донбасі немає дієвого моніторингу українсько-російського кордону та верифікації з боку ОБСЄ. Саме тому Київ запропонував створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону.

Важливо: Вибори на Донбасі: коли відбудуться і які наслідки для України

За словами Оліфер, це потрібно для безпечного проведення виборів на Донбасі. Адже голосування може відбуватися лише за умови, що кордон України перебуватиме під повним контролем Києва або міжнародних спостерігачів.

Інакше не існує жодних гарантій безпеки у день голосування, а також є висока ймовірність маніпуляцій щодо участі у виборах осіб, які не є громадянами держави... Міжнародний досвід проведення виборів на постконфліктних територіях свідчить, що передчасне проведення виборів та/ або неналежна підготовка до них не тільки не сприяє примиренню та реінтеграції, а й може спровокувати відновлення бойових дій.

– наголосила вона.

Речниця Кучми додала, що участь у виборах на Донбасі також мають взяти українці, які покинули свої домівки через бойові дії.

"Повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців у свої рідні міста і села, їхня участь у виборах здатні забезпечити довготривалий мир", – додала Оліфер.