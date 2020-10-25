Будапешт нагло подтвердил вмешательство во внутренние дела Украины, – МИД
В МИД Украины отреагировали на ситуацию с венгерским министром Петером Сийярто. Тот в день местных выборов в Украине призвал закарпатцев голосовать за одну из политических партий.
Откровенную агитацию в Украине уже назвали вмешательством Будапешта во внутренние дела государства. Об этом говорится в официальной реакции МИД Украины.
Ранее В МИД Венгрии призвали поддержать одну из партий в день выборов в Украине
В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко опечален, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины решить существующие проблемы в отношениях,
– говорится в сообщении.
Украинские дипломаты добавили, что Будапешт игнорирует неоднократные призывы Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений. Кроме того, в МИД констатировали, что Венгрия без уважения относится к законодательству Украины.
"Граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотделимой частью украинского общества. Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой", – добавили в украинском министерстве.
Дипломаты также считают, что венгерские провокации обречены на провал.
Что этому предшествовало:
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 25 октября призвал венгров Закарпатья проголосовать на местных выборах за КМКС "Партия венгров Украины".
- Также он предложил жителям города Берегово на Закарпатье поддержать на выборах действующего мэра.