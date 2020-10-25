В МИД Украины отреагировали на ситуацию с венгерским министром Петером Сийярто. Тот в день местных выборов в Украине призвал закарпатцев голосовать за одну из политических партий.

Откровенную агитацию в Украине уже назвали вмешательством Будапешта во внутренние дела государства. Об этом говорится в официальной реакции МИД Украины.

Ранее В МИД Венгрии призвали поддержать одну из партий в день выборов в Украине

В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко опечален, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины решить существующие проблемы в отношениях,

– говорится в сообщении.

Украинские дипломаты добавили, что Будапешт игнорирует неоднократные призывы Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений. Кроме того, в МИД констатировали, что Венгрия без уважения относится к законодательству Украины.

"Граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотделимой частью украинского общества. Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой", – добавили в украинском министерстве.

Дипломаты также считают, что венгерские провокации обречены на провал.

Что этому предшествовало: