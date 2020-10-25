У МЗС України відреагували на ситуацію з угорським міністром Петером Сійярто. Той у день місцевих виборів в Україні закликав закарпатців голосувати за одну з політичних партій.

Відверту агітацію в Україні вже назвали втручанням Будапешта у внутрішні справи держави. Про це мовиться в офіційній реакції МЗС України.

Раніше У МЗС Угорщини закликали підтримати одну з партій у день виборів в Україні

У день голосування на місцевих виборах в Україні угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття. МЗС України глибоко засмучене, що у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України та завдав підступного удару послідовним зусиллям України розв'язати наявні проблеми у відносинах,

– мовиться у повідомленні.

Українські дипломати додали, що Будапешт ігнорує неодноразові заклики Києва припинити нехтувати принципами верховенства права і добросусідських відносин. Окрім того, в МЗС констатували, що Угорщина без поваги ставиться до законодавства України.

"Громадяни України угорського походження є важливою і невіддільною частиною українського суспільства. Неприйнятні підказки виборцям з Будапешта порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики", – додали в українському міністерстві.

Дипломати також вважають, що угорські провокації приречені на провал.

Що цьому передувало: