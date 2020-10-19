Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук на свою предвыборную кампанию уже потратила более 25 миллионов гривен. Профинансировала ее на 100% киевская городская партийная организация "Слуги народа". В то же время последние задекларировали лишь более 6,7 миллиона гривен, что является их собственными деньгами. Итак, на оба избирательные фонды пошли деньги "Слуги народа", происхождение которых неизвестно.

Об этом свидетельствуют промежуточные финансовые отчеты кандидатов, которые обнародовала Киевская территориальная избирательная комиссия. Заметим, что о взносах на текущие партийные счета "Слуга народа" отчитываться будет уже после выборов, сообщает движение ЧЕСТНО.

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На что и сколько потратила в пределах избирательной кампании Верещук

Сейчас на агитацию Верещук потрачено чуть более 22 миллионов.



Львиная доля приходится на оплату эфирного времени на телевидении – 14,7 миллиона.



Стоимость наружной рекламы составляет более 5,6 миллиона. Также печатали агитационные листовки, изготавливали брендированные защитные маски и силиконовые браслеты.



За рекламу в интернете заплатили почти 1,3 миллиона, в частности в фейсбуке – 784 тысяч гривен.



На распространение печатной продукции из избирательного фонда Верещук не израсходовали ни копейки, хотя, по словам активистов, агитационные листовки раздавали из рук в руки. Однако, это могли быть волонтеры, или оплату этих услуг могли осуществить со счета организации, или же заплатить наличными, которые не входят в избирательный фонд (сегодня раздатчикам листовок платят на руки не менее 500 гривен за рабочий день).



За изготовление видеороликов из избирательного фонда Верещук тоже не платили.

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Куда ушли деньги киевского партячейки "Слуги народа"

Самая большая статья расходов – почти 5,3 миллиона на наружную рекламу и рекламу в лифтах.



Также были расходы размером 540 тысяч гривен на печать агитационных материалов и значительно скромнее по сравнению с "госпожой мэр" оплаты наружной рекламы, эфиров на телевидении и тому подобное.

Заметим! Промежуточные финансовые отчеты отражают только официальные расходы с момента регистрации до 14 октября, поэтому "Слуга народа" и Ирина Верещук отчитались фактически только за несколько недель кампании. Первую рекламу Верещук можно было заметить еще в начале августа. Кроме того, ранее свою рекламу разместил другой представитель пропрезидентской политсилы – нардеп Николай Тищенко. Он был одним из потенциальных кандидатов на пост мэра Киева, но проиграл праймериз.