Кандидатка в мери Києва Ірина Верещук на свою передвиборчу кампанію вже витратила понад 25 мільйонів гривень. Профінансувала її на 100% київська міська партійна організація "Слуги народу". Водночас останні задекларували лише понад 6,7 мільйона гривень, що є їхніми власними грошима. Отже, на обидва виборчі фонди пішли гроші "Слуги народу", походження яких є невідомим.

Про це свідчать проміжні фінансові звіти кандидатів, які оприлюднила Київська територіальна виборча комісія. Зауважимо, що про внески на поточні партійні рахунки "Слуга народу" звітуватиме вже після виборів, повідомляє рух ЧЕСНО.

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На що та скільки витратила у межах виборчої кампанії Верещук

Наразі на агітацію Верещук витрачено трохи більш ніж 22 мільйони.

Левова частка припадає на оплату ефірного часу на телебаченні – 14,7 мільйона.

Вартість зовнішньої реклами становить понад 5,6 мільйона. Також друкували агітаційні листівки, виготовляли брендовані захисні маски та силіконові браслети.

За рекламу в інтернеті сплатили майже 1,3 мільйона, зокрема у фейсбуці – 784 тисячі гривень.

На розповсюдження друкованої продукції з виборчого фонду Верещук не витратили жодної копійки, хоча, за словами активістів, агітаційні листівки роздавали з рук у руки. Однак, це могли бути волонтери, або оплату цих послуг могли здійснити з рахунку осередку, або ж заплатити готівкою, яка не входить до виборчого фонду (сьогодні роздавачам листівок платять на руки щонайменше 500 гривень за робочий день).

За виготовлення відеороликів з виборчого фонду Верещук теж не платили.

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Куди пішли гроші київського партосередку "Слуги народу"

Найбільша стаття видатків – майже 5,3 мільйона на зовнішню рекламу та рекламу в ліфтах.



Також були витрати розміром 540 тисяч гривень на друк агітаційних матеріалів і значно скромніші порівняно з "пані мер" оплати зовнішньої реклами, ефірів на телебаченні тощо.

Зауважимо! Проміжні фінансові звіти відображають лише офіційні витрати від моменту реєстрації до 14 жовтня, тож "Слуга народу" та Ірина Верещук прозвітували фактично тільки за кілька тижнів кампанії. Першу рекламу Верещук можна було помітити ще на початку серпня. Крім того, раніше свою рекламу розмістив іншим представник пропрезидентської політсили – нардеп Микола Тищенко. Він був одним із потенційних кандидатів на посаду мера Києва, але програв праймеріз.