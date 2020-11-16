Бывший кандидат в мэры Киева и действующий нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук подтвердила, что в свое время послала на х** коллегу Николая Тищенко. Произошло это во время избирательной кампании и тогда, по словам Верещук, Тищенко якобы пытался протащить в Киевсовет работников ресторанов и своих бизнес-партнеров.

Верещук рассказала, как послала Тищенко на х**

По словам Верещук, она вынуждена была прибегнуть к такому шагу из-за подходов Тищенко к формированию списков в Киевсовет. Об этом она сообщила в комментарии изданию LB.ua.

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Первый список Тищенко принес, еще когда готовился стать кандидатом в мэры от "Слуги народа", к праймериз. Сформировал единолично как председатель киевской ячейки. Это вызвало безумное возмущение у наших мажоритарщиков. Яростное сопротивление, буквально до саботажа,

– вспомнила Верещук.

Она добавила, что из-за этого мажоритарщики фактически отказались иметь дела с киевской ячейкой и участвовать в кампании.

"Я сразу встретилась с такой стеной готового списка. Но из-за своего характера я просто не вышла бы на одну сцену с теми людьми. Мы начали дебатировать. Остро. Публично. Эту тему освещали СМИ. Но я была категоричной", – говорит Верещук.

Народная избранница рассказала, что в том списке от Тищенко были помощники, работники ресторанов, бизнес-партнеры и партнеры партнеров. К примеру, так называемый "минер Александровской больницы", его помощник Гончаров.

Заметим! В апреле поступило сообщение о "заминировании" Александровской больницы, где лечат больных COVID-19. Среди возможных "минеров" называли имя помощника Николая Тищенко – Руслана Гончарова.

Каких усилий мне стоило, чтобы не дать пройти в Киевсовет людям, которых предлагал господин Тищенко. И открыть дверь, например, Ане Маляр, Жене Кулебе, Ксении Семеновой. Для нормальных людей, которые готовы работать и вкладываться в работу. К сожалению, это не сработало,

– отметила Верещук.

Также она пояснила, поскольку Тищенко тогда был председателем киевской городской ячейки "Слуги народа", то ему, наверное, дали в Офисе Президента разрешение формировать список. В то же время нардеп считает, что формировать именно таким образом президент разрешения не давал.

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Результаты местных выборов 25 октября в Киеве / инфографика 24 канала