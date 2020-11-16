Колишня кандидатка в мери Києва та чинний нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук підтвердила, що свого часу послала на х** колегу Миколу Тищенка. Сталося це під виборчої кампанії і тоді, за словами Верещук, Тищенко начебто намагався протягнути до Київради працівників ресторанів і своїх бізнес-партнерів.

Верещук розповіла, як послала Тищенка на х**

За словами Верещук, вона змушеною була вдатися до такого кроку через підходи Тищенка до формування списків до Київради. Про це вона повідомила у коментарі виданню LB.ua.

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Перший список Тищенко приніс, ще коли готувався стати кандидатом у мери від "Слуги народу", до праймеріз. Сформував одноосібно, як голова київського осередку. Це викликало шалене обурення в наших мажоритарників. Шалений спротив, буквально до саботажу,

– пригадала Верещук.

Вона додала, що через це мажоритарники фактично вони відмовилися мати справи з київським осередком і брати участь у кампанії.

"Я відразу зустрілася з такою стіною готового списку. Але через свій характер я просто не вийшла б на одну сцену з тими людьми. Ми почали дебатувати. Гостро. Публічно. Цю тему висвітлювали ЗМІ. Але я була категоричною", – каже Верещук.

Народна обраниця розповіла, що в тому списку від Тищенка були помічники, працівники ресторанів, бізнес-партнери та партнери партнерів. До прикладу, так званий "заміновувач Олександрівської лікарні", його помічник Гончаров.

Зауважимо! В квітні надійшло повідомлення про "замінування" Олександрівської лікарні, де лікують хворих на COVID-19. Серед можливих "мінерів" називали ім'я помічника Миколи Тищенка – Руслана Гончарова.

Яких зусиль мені вартувало, щоб не дати пройти до Київради людям, яких пропонував пан Тищенко. І відкрити двері, наприклад, Ані Маляр, Жені Кулебі, Ксенії Семеновій. Для нормальних людей, які готові працювати та вкладатися в роботу. На жаль, це не дуже спрацювало,

– зазначила Верещук.

Також вона пояснила, позаяк Тищенко тоді був головою київського міського осередку "Слуги народу", то йому, напевно, дали в Офісі Президента дозвіл формувати список. Водночас нардеп вважає, що формувати саме у такий спосіб президент дозволу не давав.

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