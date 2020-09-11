Через неделю Верховная Рада возвращается с каникул к работе в сессионном зале. На повестке дня прежде всего вопрос бюджета. Чего еще ожидать от парламента монобольшинства и будут ли голосовать "слуги народа" единодушно – читайте далее.

Местные выборы и госбюджет

Главной темой нового политического сезона станут местные выборы. Ведь гонку назначили на 25 октября. Такое мнение в комментарии 24 каналу озвучил политический эксперт Тарас Семенюк.

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"Это фокус всего политического сезона, так сказать, главный приз, за который будут соревноваться. Это такой экватор для правящей партии, особенно для ее политики", – сказал политический эксперт Тарас Семенюк.

Борьба будет ожесточенной – "Слуга народа" хочет повторить успех парламентских выборов. 31 августа должны утвердить всех кандидатов на местные. Впрочем, на местах у них сильные конкуренты, говорят эксперты, местные политики, которые выиграли для себя баллы в борьбе с коронавирусом. А вот в парламенте, где "слуги" уже имеют самую большую фракцию, и в дальнейшем планируют задавать темп и тренд работы. Даже уже разработали план.

Весь сезон будет посвящен прежде всего подготовке к госбюджету 2021 года, потому что это длительный процесс и сложный, чтобы не сидеть 2 – 3 ночи. Второе, что будет, наверное, очередной пакет законов об экономическом росте,

- сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Среди них – законопроект об индустриальных парках, о локализации, то есть, защите отечественного производителя в машиностроении и голосовании во втором чтении за инвестиционных нянь. Будут работать и над так называемым пакетом о народовластии – второй раз в зал вынесут законопроект "О всеукраинском референдуме". Работа кипит и над новой инициативой.

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"Думаю, что много еще будет баталий вокруг законопроекта "об оппозиции". Потому что есть отдельная рабочая группа, которая состоит из всех фракций, ее возглавляет Руслан Стефанчук, и уже где-то в сентябре мы увидим драфт", – пояснила народный депутат партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Коалиция не за горами?

Поговаривали и о возможных коалициях. В "Слуге народа" пока это отвергают, говорят, что достаточно единодушны.

"Год скоро будет, как есть монобольшество, поэтому никаких коалиций с другими фракциями не будет. Конечно, это не мешает нам голосовать важные законопроекты вместе с другими фракциями", – отметила Кравчук.

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Специалисты также отмечают, что политический союз может навредить.

"Для "Слуги народа" на сегодня и ЕС, и ОПЗЖ являются одинаково токсичными политическими силами, поскольку они как черное и белое с разных сторон, отграничивают себя от Зеленского. Коллаборация с любой из этих сил, даже ситуативная, но только с ней, она даст серьезный удар по рейтингам и имиджу", – пояснил политолог Олег Саакян.

Чего боятся "слуги"

Это понимают и "слуги народа", называют себя "пассажирами подводной лодки" и, несмотря на внутренние конфликты, держатся вместе и голосуют преимущественно большинством. По мнению политологов, их удерживает обещание Зеленского распустить парламент в случае саботажа.

"Основное – страх перевыборов. И что "слуги", проработав год с мандатом, могут на следующую каденцию его не получить. А жизнь с мандатом – это интересная штука, наверное", – сказал Семенюк.

Хотя и самому президенту совсем не выгодно сейчас менять состав Верховной Рады.

Такая ситуация будет серьезным ударом для имиджа Зеленского и для экономической стабильности в государстве. Даже выборы – это дополнительные расходы,

- сказал Саакян.

И, основное, досрочные парламентские выборы сейчас могут сыграть не в пользу Зеленскому и его партии. Ведь рейтинг последней существенно упал, и гарантии снова получить большинство – нет. Поэтому президент постарается во что бы то ни стало удержать монобольшество.