Ради мира: в Раде создадут специальную рабочую группу
В Верховной Раде создадут специальную рабочую группу. Ее задачей будет работа над законами, направленными на установление мира по всей территории Украины.
Решение о создании группы приняли во время заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти. Об этом 26 августа сообщил заместитель главы комитета и нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, пишет Интерфакс-Украина.
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Мы договорились с первым президентом Украины, вместе с Кабинетом Министров, Офисом Президента, народными депутатами создать внутри парламента такую рабочую группу,
– заявил Качура.
Задачи группы
Качура отметил, что одной из задач специальной группы станет анализ возможных решений в соответствии с письмом, которое глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук направил в Верховную Раду. Кроме того, группа будет нарабатывать специальные законы, которые будут касаться вопросов мира.
Что известно о письме Кравчука
- Леонид Кравчук направил обращение в Верховную Раду. В нем глава украинской делегации в ТКГ просит об изменении постановления относительно местных выборов в октябре 2020 года. По мнению Кравчука, процесс должен состояться в соответствии с минскими договоренностями.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что украинский парламент не будет поддерживать ультиматум Кремля.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обращение Кравчука относительно местных выборов не имеет никаких шансов на реализацию.