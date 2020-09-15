В Верховной Раде создадут специальную рабочую группу. Ее задачей будет работа над законами, направленными на установление мира по всей территории Украины.

Решение о создании группы приняли во время заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти. Об этом 26 августа сообщил заместитель главы комитета и нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, пишет Интерфакс-Украина.

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Мы договорились с первым президентом Украины, вместе с Кабинетом Министров, Офисом Президента, народными депутатами создать внутри парламента такую рабочую группу,

– заявил Качура.

Задачи группы

Качура отметил, что одной из задач специальной группы станет анализ возможных решений в соответствии с письмом, которое глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук направил в Верховную Раду. Кроме того, группа будет нарабатывать специальные законы, которые будут касаться вопросов мира.

Что известно о письме Кравчука