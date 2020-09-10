Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 31 августа заявил, что в Раде уже есть обращение Витольда Фокина о выборах на оккупированном Донбассе. Впрочем уже 1 сентября он стал противоречить сам себе и заявил: ни одного обращения в парламент не поступало.

О том, что обращение заместителя главы украинской делегации в ТКГ, уже есть в парламенте, Дмитрий Разумков рассказал в эфире "Свободы слова" 31 августа, информирует 24 канал.

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По состоянию на сегодня также есть заявление Витольда Фокина, оно расширяет в некоторой степени ту позицию, которая была заявлена, но оно кардинально другое, хотя там и там, оно делается представителем делегации ТКГ,

– сообщил Разумков.

Но самого спикера, внесение изменений в постановление парламента о местных выборах может поставить под сомнение само голосование, или даже толкнуть его к грани срыва.

Впрочем, уже утром 1 сентября он пообщался с журналистами и заявил, что его слова "не до конца правильно поняли". Мол, письменного обращения от Фокина в парламент так и не поступало.

"Имеется в виду то интервью, где он обращался в Верховную Раду. Он говорил, что когда парламент не рассмотрит такие изменения, то это будет восприниматься, будто Рада "не очень хочет мира", – рассказал спикер парламента.

Ранее письмо в парламент направил Кравчук

Отметим, что 20 августа в Верховную Раду направил свое письмо и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в постановление о местных выборах.

Как сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сейчас для проведения выборов на территории ОРДЛО нет предпосылок безопасности.

Обратите внимание! На проведении местных выборов в ОРДЛО настаивает российская сторона в ТКГ. Иначе Москва грозится заблокировать переговорный процесс.